Kapı kapı dolaşıp esnafa Kur'an öğretiyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde görevli imam Gazanfer Arslan, cami dışında da kapı kapı dolaşarak esnafa Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Şeyh Mehmet Camii'nde 26 yıldır imamlık yapan Gazanfer Arslan (47), boş zamanlarında esnafı ziyaret ederek, onlara dini bilgiler veriyor.



Elinden geldiği kadarıyla insanlara bu hizmeti vermeye devam edeceğini belirten Arslan, kutsal bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Emekli olduktan sonra da Kur'an-ı Kerim öğretme hayali kurduğunu anlatan Arslan, "Bu hayalimi geciktirmemeliyim diye düşündüm. Buna 5 yıl önce esnaftan başladım. O zaman 2 kişiye gidiyordum. Sonra baktım ki esnafı tanıdıkça, talep de geldikçe güzel oluyor. Kapı kapı dolaştığım her esnafın çalışma saatine göre kendimi ayarlayıp, mesai saatleri dışında yanlarına gidip, onlara Kur'an öğretmeye başladım." ifadelerini kullandı.



"Öğrencileri" arasında manav, kasap gibi esnafın bulunduğunu belirten Arslan, bugüne kadar 20 esnafa Kur'an öğrettiğini kaydetti.



Arslan, "Bu mesleğin sadece camilerde yapılmayacağını düşündüm. Elimden geldiği kadarıyla esnafa ulaşmaya çalıştım. Şükürler olsun ki Rabb'im beni buraya ulaştırdı. Çok mutluyum. Allah esnaf kardeşlerimin sayısını çoğaltsın, bize bu yollarda devam etmeyi nasip eylesin." diye konuştu.



Esnaf Hüseyin Şen (53) de hiçbir ücret ödemeden ders aldıklarını söyledi. Derslere yeni başladığını ifade eden Şen, amacının kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek olduğunu bildirdi.



Mustafa Koçak (63) ise Arslan sayesinde Kur'an'ı öğrendiğini dile getirerek, "Sağ olsun, hiçbir şey beklemeden her gün geliyor. Ailece kendisinden Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Hocamızdan çok memnunuz, Allah ondan razı olsun." dedi.



Germencik Müftüsü Recep Çalışkan ise ilçedeki bu uygulamanın kendilerini gururlandırdığını, bunu tüm cami görevlilerinin yapması gerektiğini kaydetti.