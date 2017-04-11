Kapatılan Zaman gazetesi eski çalışanlarına üçer kez müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin, "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 4 Mart 2016'da kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına yönelik FETÖ/PDY üyeliği suçundan yürütülen soruşturmanın bir kısmını tamamladı.



Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu "şüpheli", Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz "şüpheli" olarak yer aldı.



İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan İhsan Duran Dağı ise "firari" olarak belirtildi.



İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



ZAMAN GAZETESİ: ÖRGÜTÜN MEDYADAKİ AMİRAL GEMİSİ



FETÖ/PDY medyasının tarihi süreç içerisindeki gelişimi, amaçlarının neler olduğu, yayın ilke ve politikalarının nasıl belirlendiğiyle ilgili tahliller yapıldığı anlatılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:



"Nurculuğun bir kolu olan Yeni Asya hareketinden ayrı hareket ederek FETÖ/PDY'yi örgütlemeye başlayan Fetullah Gülen, faaliyetlerine meşru bir görüntü kazandırabilmek, daha geniş kitlelere ulaşabilmek, örgütün finansmanını ve devamlılığını sağlamak maksadıyla eğitim-öğretim ve medya alanlarında görünürde din ve ahlak temelli ancak esasta menfaat odaklı, dini, siyasi ve iktisadi hedefleri olan ağlar kurmak üzere harekete geçmiş, bu bağlamda 1979 yılı şubat ayından itibaren örgüt üyeleri ile birlikte Sızıntı dergisini yayınlayarak düşüncelerini bazen doğrudan bazen dolaylı olarak dile getirmeye başlamıştır. Ülkede siyasi, iktisadi ve sosyal sıkıntıların yaşandığı bu dönemde meşhur ağlayan çocuk fotoğrafının yer aldığı kapakla ilk sayısını yayımlayan Sızıntı, 'eğitim, bilim, iman, sevgi, barış ve hoşgörü sayesinde ülke sorunlarının çözüleceğini' ifade ediyordu. Kulağa gayet hoş ve mantıklı gelen bu söylem, bundan böyle Fethullah Gülen tarafından örgütlenen FETÖ/PDY'nin gizli ajandasındaki faaliyetlerini gizleyen bir paravan olarak kullanılacaktı. Tarihi süreç içerisinde FETÖ/PDY'nin eğitim öğretim faaliyetleri kaliteli eğitim- öğretim kurumlarına giriş amacıyla hazırlık yapılan veya yabacı dil eğitiminin verildiği özel dershaneler, özel okullar (kolejler), yurtlar ve ışık evlerinde organize edilirken, muhtelif gazete, dergi, tv, radyo ve internet siteleri, medya alanındaki örgütlenmede işlevsel bir rol oynadı.



Organizasyonun büyümesiyle birlikte Feza grubu çatısı altında örgütlenecek olan medya alanındaki faaliyetlerin nüvesini oluşturan Sızıntı dergisi ile birlikte 3 Kasım 1986 tarihinden itibaren Ankara'da yayımlanmaya başlanan ve 1987 yılında tamamen FETÖ/PDY'nin kontrolüne geçen Zaman gazetesi bu örgütün medyadaki 'amiral gemisi' haline geldi. FETÖ/PDY bundan böyle günlük olarak yayınlanacak, geniş kitlelere ulaşarak örgütsel faaliyetlerin propagandasını yapabilecek bir yayın organına sahip olmuştu."



İddianamede, Zaman gazetesinin başlangıçta özellikle İslami kesime yönelik yalan haberleri çürütmeye ve doğru haber yapmaya yönelik bir yayın politikası izlediği belirtilerek, gazetenin 1987 yılı içerisinde FETÖ/PDY önde gelenlerinden Alaeddin Kaya tarafından satın alınıp İstanbul'a taşındığı, Alaeddin Kaya ile birlikte örgüt liderinin yakın çevresinden Dr. İsmail Büyükçelebi ve Abdullah Aymaz'ın yayın politikalarını belirlediği, bunun FETÖ/PDY ile doğrudan bağlantılı olmayan isimlerin Zaman gazetesinden ayrılmasına ve bu gazetenin tamamen örgüte hizmet edecek bir yapıya sahip olmasına zemin hazırladığı vurgulandı.



"KAYIT DIŞI BAĞIŞLARLA AYAKTA KALABİLDİ"



"Bu dönemlerde yeterli tiraja ve gelire sahip olmayan Zaman gazetesinin halktan toplanan ve 'himmet' adı verilen kayıt dışı bağışlarla ayakta kalabildiğini, hem örgüt lideri Gülen hem de Zaman gazetesinin kurucu, yönetici ve yazarları çeşitli vesilelerle alenen ifade ve itiraf etmekten çekinmemişlerdir." ifadelerinin de yer bulduğu iddianamede, 1990'lardan itibaren medya alanındaki faaliyetlerini artıran FETÖ/PDY'nin medyayı adeta bir silah olarak kullanmak suretiyle bilgi kirliliği ve manipülasyonlarla algı oluşturarak sistemli bir şekilde toplumu yönlendirmeye başladığı dile getirildi.



Fetullah Gülen'in artık sadece kendi yayın organlarında değil, diğer yayın organlarında da boy göstermeye başladığı ve sadece muhafazakar çevrelerde değil gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli din, inanç ve düşüncelere mensup şahıslarla dirsek temasına geçtiği bilgisi verilen iddianamede, "Gülen, örgütü destekleyebilecek tarzda düşüncelere sahip şahısları yazar olarak örgütüne katmıştır. 1993 yılından itibaren Feza grup dünyaya açılmış, Zaman Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Avrupa, Amerika, Benelux, Vandaag, Avusturya, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Türkmenistan adlı gazeteler yayınlanarak muhtelif ülkelerde dağıtılmıştır." bilgisi aktarıldı.



Gazete ve süreli yayınlarla geniş kitlere ulaşmayı hedefleyen FETÖ/PDY'nin uluslararası habercilik ve haber servisi yaparak etki alanını daha da genişletebilmek düşüncesiyle 1994 yılında Cihan Haber Ajansını kurduğu, bu ajansın kısa süre içerisinde Türkçe ile birlikte İngilizce ve Arapça haber ve servis hizmeti sunacak seviyeye ulaştığı vurgulanan iddianamede, şöyle devam edildi:



"1994 yılı aralık ayından itibaren yayımlanmaya başlayan Aksiyon dergisi de 'batı tarzı habercilik' anlayışı ile örgüte hizmet eden bir medya organı haline gelmişti. Feza grup bünyesinde toplumsal ve kültürel temaları işleyen Yeni Bahar adlı dergi, Zaman gazetesinin eki olarak Püff adlı mizah dergisi, Turkish Rewiev ve Cihan dergi gibi süreli yayınlarla birlikte Radyo Cihan, Irmak Tv ve Cihan Network grubun medyadaki temsilcileri olarak kayıtlara geçmiştir. Dünyada ve Türkiye'de internet kullanım alanının son derece sınırlı olduğu bir dönemde (2 Aralık 1995) yayına başlayan www.zaman.com.tr ise, 'Türkiye'de internetin ilk Türkçe gazetesi olması' dolayısıyla örgüte ciddi denilecek bir destek sağlamış, bu destek internetin yaygınlaşmasıyla birlikte üst düzeye ulaşmıştır."



MEDYA ALANINDAKİ ATILIMLARIN NEDENİ...



"FETÖ/PDY'nin medya alanındaki bu atılımlarının temelinde Gülen'in 1990'lı yıllarda Türkiye'de ve dünyada üst düzey devlet adamları, muhtelif din ve inanç temsilcileri ve istihbarat servisi sorumluları ile kurduğu temasların etkili olduğu kuşku götürmez bir hakikattir." ifadesi kullanılan iddianamede, Gülen ve örgütüne bağlı yayın organlarının, faaliyetlerinin üst düzeyde desteklendiği algısını oluşturabilmek maksadıyla gizlemeye gerek duymadıkları bu temasları çeşitli şekillerde sunarak örgütün reklamını yapma fırsatı elde ettiklerine de dikkat çekildi.



Türkiye'den ayrılmadan önce üst düzeyde temaslar kuran Gülen'in Amerikan gizli servisi CIA Başkanlığına getirilen Morton Abromowitz ile 1983 ve 1990 yılları arasında görüşerek dostluk kurduğu, Abraham Foxman ve Papa II. John Paul ile görüşmeler yaptığı, örgüt medyasında Türkiye ve uluslararası kamuoyunda ünlü şahıslarla yapılan temasların yoğun olarak işlenip propaganda malzemesi olarak kullanıldığı da kaydedilen iddianamede, "12 Eylül 1980 askeri darbesini destekleyen Gülen ve FETÖ/PDY medyası, 28 Şubat 1997 postmodern darbesine de aynı şekilde destek vermiştir. Türkiye’de bu tür antidemokratik eylemlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında muhafazakar kesimler yer aldığı halde sözde, 'İslami değerlerle mücehhez bir toplum ideali' olan Gülen'in bu tür eylemleri desteklemesi ve yaşanan süreçlerden sürekli gücünü artırarak çıkması,sorgulanması gereken bir husustur." değerlendirmesinde bulunuldu.



"GÜLEN'İN DOSYASI ASKIYA ALINDI"



Fetullah Gülen'in 28 Şubat sonrasında, 17 Nisan 1997'de katıldığı bir televizyon programında "mevcut hükümetin iktidardan çekilmesi gerektiğini" ifade ederek bir kez daha darbeyle yönetime müdahale etmek isteyen kesimlerin yanında yer aldığına dikkat çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"28 Şubat sürecinde Zaman gazetesi, bağlı olduğu örgütün lideri Gülen'in düşünceleri doğrultusunda bir yayın politikası takip etti. 28 Şubat'ın etkisinin yoğun olarak hissedildiği ilk dönemlerde Fethullah Gülen aleyhinde herhangi bir dava açılmadı. FETÖ/PDY'ye bağlı oluşumların ve yayın organlarının faaliyetlerine de engel olunmadı. 1999 yılı mart ayı içerisinde Gülen sözde tedavi amacıyla ABD'ye gitti. Ancak Gülen'in Amerika'ya gidişinden birkaç ay sonradır ki, 19 Haziran 1999 tarihinde haber bültenlerinde Gülen'in, devlet kurumlarına sızarak devleti ele geçirmeye yönelik ifadelerinin yer aldığı ve artık kamuoyunun malumu olan kaset yayınlandı ve bir yılı aşkın bir süre sonra DGM savcılarından Nuh Mete Yüksel, 'Laik devlet yapısını değiştirerek yerine din kurallara dayalı bir devlet kurma amacıyla yasa dışı örgüt kurduğu' gerekçesiyle Gülen hakkında dava açtıysa da daha sonra bu dosya askıya alındı."



Yurt dışında muhtelif ülkelerde faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY'nin bilhassa ticari yatırım yaptığı ve eğitim çalışmaları yürüttüğü ülkelerde medyanın gücünü örgütlenme aracı olan Zaman gazetesiyle kullandığına dikkat çekilen iddianamede, "2005 yılında örgütün önde gelen üye ve finansörlerinden Akın İpek tarafından satın alınan Bugün gazetesi de farklı bir kulvarda FETÖ/PDY'nin medya gücüne güç katmıştır. 2006 yılında Ali Özmen Safa, (Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi) Alaaattin Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya tarafından satın alınan Star gazetesinde de hisselerin yüzde 60 gibi büyük çoğunluğu o dönem örgüte yakın isimlerden Alaaattin Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya'ya aitti. Bu hisselerin elden çıkarılmasına değin Star gazetesi de büyük oranda FETÖ/PDY’nin kontrolü altına girdi." bilgisi verildi.



"HÜKÜMETE SALDIRIYA BAŞLADILAR"



İddianamede, 2007 yılından itibaren Türkiye'de İngilizce olarak yayımlanmaya başlanan Today's Zaman'ın ise yerli yazarlarla birlikte Türkiye ile ilgilenen ve dünyada tanınan yabancı siyasetçi, akademisyen, bürokrat, yazar, ve araştırmacıların yazılarına yer vererek örgüte farklı bir taban yaratmaya çalıştığı aktarılarak, "2002 genel seçimleri öncesinde herhangi bir siyasi partiye açık destek vermeyen FETÖ/PDY yayın organları, seçimler sonucunda iktidara gelen AK Parti hükümetleri ile ilk dönemlerde açıktan karşı karşıya gelmekten kaçındılar. Ne var ki, AK Parti hükümetinin, FETÖ/PDY'nin gizli faaliyetlerini öğrenerek bu faaliyetlere son verebilmek maksadıyla harekete geçmesi üzerine, örgüt medyası basın özgürlüğü ile çizilen sınırları çiğneyerek, açıktan hükümete yönelik saldırılara başladı. Ergenekon soruşturmalarında aktif olarak çalışan ve sonradan FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşılan emniyet mensuplarının 2011 yılı içerisinde mevzuata uygun bir şekilde görev yerlerinin değiştirilmesi Zaman gazetesinin iktidara tehdit yollu telkinlerde bulunmasına neden oldu." değerlendirmesi yapıldı.



Zaman gazetesinden Ali Ünal'ın 16 Eylül 2011'de doğrudan o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "kanaat önderleriyle görüşmesi" yönünde telkinlerde bulunmaya kalkıştığı ve söz ettiği "kanaat önderi"nin FETÖ/PDY lideri Gülen olduğunun, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasındaki söylemlerden net bir şekilde anlaşıldığı da belirtilen iddianamede, "Örgütün tarzına uygun ima, töhmet ve tehdit yollu göndermeler, hükümet, dershaneleri kapatma düşüncesini hayata geçirmeye kalktığında daha da arttı. 12 Kasım 2012 tarihinde Ali Ünal, 'bütün reformlarda gayenin siyasi ve ideolojik olduğunu' ifade ederek, 'yapılmak istenenin özel müteşebbis hürriyetine müdahale olduğunu' ileri sürdü. Görünürde normal bir eleştiri gibi görünen bu düşünceler, Türkiye’de dershanelerdeki muazzam payı dikkate alındığında FETÖ/PDY'nin menfaatlerini savunmak için sarf edilmişti." ifadeleri aktarıldı.



"HÜKÜMETE PROFESYONELCE HAKARETLER YAĞDIRDILAR"



Bu tarihten itibaren Zaman gazetesinin, hükümet aleyhine yalan haberler üretmeye başladığı, örgüt menfaatleri doğrultusunda hükümete yönelik eleştiri dozajını artırdığı, hukuki müeyyidelerden etkilenmemek amacıyla hükümete profesyonelce imalı ve şifreli ya da üstü kapalı hakaretler yağdırdığına dikkat çekilen iddianamede, "Zaman, hükümetin dershaneleri kaldırmaya yönelik kararlılığı karşısında tekrar saldırıya geçti ve bunu, 'eğitime darbe vurmaya yönelik' bir uygulama olarak okuyucularına sundu. Bu arada 6 Nisan 2015 tarihinde Feza Gazetecilik AŞ Levent Kenez'in idaresinde Meydan adlı gazeteyi yayınlamaya başladı. 13 Kasım 2015 tarihinde olası bir operasyonda zarar görmesini engellemek amacıyla bu gruptan ayrılarak Levent Kenez’in idaresinde yayına devam etti." değerlendirmesin yapıldı.