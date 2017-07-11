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11 Temmuz 2017 09:40 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2017 10:00

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanlarına FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapmış akademisyen ve personel 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi çalışanlarına FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında kapatılan üniversitede görev yapan 40 kişinin ByLock kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.

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