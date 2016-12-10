Kapalıçarşı'da dolar yerine TL geçecek

Kapalıçarşı alışveriş ve kira kontratında TL'ye geçti.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği, Kapalıçarşı'da yapılacak alışverişlerin ve kira kontratlarının Türk lirası ile gerçekleştirileceğini duyurdu.



Kapalıçarşı Esnaflar Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda, yönetim kurulumuzun aldığı 6 Aralık 2016 tarihli ve 138 sayılı karar gereğince, esnaflarımız ve mal sahipleri ile yaptığımız istişareler neticesinde, bundan böyle Kapalıçarşı'da yapılacak alışverişlerin ve kira kontratlarının Türk lirası ile gerçekleştirileceğini, ülkemizi ekonomik yönden çökertmek isteyen dış güçlere prim vermeyeceğimizi ve bunu büyük bir kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ederiz."