Kapalı alanlarda yenmesi yasak

Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak bilinen düryan, kokusu nedeniyle kapalı ve kamuya açık alanlarda tüketilemiyor.

Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak bilinen düryanın, kapalı ve kamuya açık mekanlarda tüketilmesi yasak.



Endonezyalıların en çok sevdiği meyveler arasında yer alan düryan, yendiği mekanda kokusu üç gün boyunca etkili olduğundan, kapalı ve kamuya açık alanlarda tüketilemiyor.



Düryan, dikenlerle kaplı kabuğu ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla cennete benzetilerek halk dilinde "cennet-cehennem meyvesi" olarak anılıyor.



Protein değeri yüksek olan düryanın sağlığa çok sayıda faydası bulunuyor. Öte yandan meyve fazla tüketildiğinde yüksek ateşe sebep olabiliyor.



Meyve genellikle köylüler tarafından yol kenarlarında geceleri satılıyor. Endonezyalılar düryanı tezgahların önünde kurulan masalarda tüketmeyi tercih ediyor.



Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düryan satıcılığı yapan Mas Arif, "Günde ortalama 300 müşteri geliyor. Hafta sonu bu sayı daha da artabiliyor. Meyveleri köylerden getiriyoruz. Büyüklüğüne göre ortalama 5 dolara satıyoruz." dedi.



Düryanı çok sevdiğini söyleyen Akmal Yusuf da "Düryanı her Endonezyalı gibi ben de çok seviyorum. Bu meyve vücudumuzu dinç tutuyor. Kokusu kötü olsa da lezzeti tarif edilemez." diye konuştu.



Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya'da düryanın birçok bölgeye girişine izin verilmiyor. Endonezya, Singapur ve Malezya'da meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve hava alanlarına sokulması yasak.



Düryan satışı yapmak isteyen marketler de meyveyi ambalajlamak zorunda.



Anavatanı Güneydoğu Asya olan düryan, çoğunlukla Tayland, Vietnam, Malezya ve Endonezya'da yetişiyor. Boyu 30 metreye kadar ulaşan düryan ağaçları 5 yaşına geldiğinde hasat veriyor.