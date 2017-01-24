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Kapadokya'daki müzelere 1 milyon 493 bin ziyaretçi

Kapadokya'daki müzelere 1 milyon 493 bin ziyaretçi

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balonculuğu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyon 493 bin 493 turisti ağırladı.
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Gündem 24 Ocak 2017 - 10:37

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