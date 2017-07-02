Kanuni Türbesi'nin çevresi kamulaştırılacak

Macaristan hükümeti, 1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği, TİKA tarafından ortaya çıkarılan Kanuni Türbesi'nin çevresindeki bölgeyi kamulaştıracak.

Macaristan hükümeti, 1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ortaya çıkarılan Kanuni Türbesi'nin çevresindeki bölgeyi kamulaştıracak.



Macaristan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan hükümet kararnamesinde, TİKA tarafından Macaristan'ın Zigetvar kentinde yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yerin çevresindeki bölgenin kamulaştırılması kararı alındığı belirtildi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 7 Eylül 2016'ta Macaristan'ın Zigetvar kentinde yaptığı açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü araştırmalar neticesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yerin kesin olarak bulunduğunu açıklamıştı.



KANUNİ'NİN ÖLÜMÜ GİZLENDİ

Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni'nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Kanuni'nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.



Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen 2. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi'ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Daha sonra Macarlar tarafından bu bölgeye türbe anlamına gelen "Turbek" ismi konulmuştu.