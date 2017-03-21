"Kanserli hastalarda yüzde 30-40 omurga metastazı görülüyor"

Medicana International Ankara Hastanesi Beyin-Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sait Şirin, Omurga metastazının, kanserli hastalarda yüzde 30-40 gibi oldukça yüksek oranlarda görüldüğünü bildirdi.

Şirin, en sık meme, prostat, tiroid, akciğer ve böbrek kanserlerinde omurga metastazlarıyla karşılaştıklarını belirterek hastalar başta ağrı ve nörolojik bulgularla (dengesizlik, yürüme zorluğu, kol ve bacaklarda uyuşma, kuvvetsizlik) başvurduklarını vurguladı.



Omurga metastazlarında tedavi hedeflerinin ağrıyı dindirmek, nörolojik fonksiyonları korumak ve omurga bütünlüğünü sağlamak olması gerektiğini belirten Şirin, şunları kaydetti:



"Tedavide uygun hastaya göre cerrahi, radyoterapi veya her iki tedavinin kombinasyonu seçilebiliyor. Omurganın bütünlüğü korunduysa (kırılma, kayma yoksa) genelde radyoterapi seçiliyor. Buradaki amaç; ağrıyı yok etmek ve omurgadaki tümörü kontrol altına almak... Klasik radyoterapide uygulanan dozlarla maalesef yetersiz ağrı ve tümör kontrolü sağlanabiliyor. Burada daha iyi sonuçlar alabilmek için gerekli olan yüksek dozların verilememe sebebi, tümör etrafındaki omurilik gibi sağlam dokulara verilecek zarardan ve yan etkiden korkulmasından kaynaklanıyor. İşte bu noktada omurga metastazlarını daha iyi tedavi edebilecek seçenek olan robotik radyocerrahi sistemi Cyberknife'ı tercih ediyoruz.



Cyberknife robotik radyocerrahi sistemi, 2000'lerden sonra geliştirilmiş olup, Amerika'da 2004 yılında onay almıştır. Devrimsel bir tedavi opsiyonu olan Cyberknife, milimetrenin altında bir hassasiyetle yüksek dozlarda radyasyonu 1 ila 5 günde omurga metastazlarına gönderebilmekte ve bunu yaparken çevredeki sağlam dokuları koruyabilmektedir. Bu ileri teknoloji tedavi planlamasını yaparken hastanın tomografisi, manyetik rezonans görüntüleri ve gerekirse PET CT görüntüleri kullanılmaktadır. Bu derece hassas tedavi yapabilmesinin bir sebebi de tedavi sırasında devamlı görüntüler alınarak hastanın gerçek pozisyonunun sürekli kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin robot tarafından yapılmasıdır."



Şirin, Omurga metastazlarının Cyberknife tedavisinin ayaktan olduğunu, hastanın hastaneye yatırılmasının gerekmediğini, herhangi bir anesteziye ihtiyaç duyulmadığını ve yoğun bakım sürecinin olmadığını bildirdi.



Şirin, "Tedaviden sonra çok kısa sürede hastanın ağrıları dinmekte, hasta günlük aktivitelerine rahatlıkla dönebilmektedir. Bu hızlı uygulama ve cevap, kanserde hayat kalitesini çok büyük oranda artırır. Ağrı ve tümör kontrol oranları, merkezlere göre yüzde 80-95 arasında değişmektedir. Tedaviden sonra 3 aylık aralarla hasta MR görüntüleme ile takip edilmektedir. Gerekirse PET CT uygulanmakta. Cyberknife artık günümüzde omurga metastazlarında tek başına bir tedavi opsiyonu veya diğer tedavilerin tamamlayıcısıdır." ifadelerini kullandı.