Kanserin devasını yılanda arıyor

Irak'ın Kerkük kentinde rahim kanseri teşhisi konulan Sevinç Seyfettin, maddi sıkıntıdan dolayı çareyi zehirli yılan eti yemekte buldu.

Kerkük kent merkezinde 3 çocuğuyla derme çatma evde oturan Sevinç Seyfettin (49), ''Yaklaşık 5 yıl önce yaptırdığım tetkikler sonucu doktorlar rahim kanserine yakalandığımı söyledi. Işın tedavisi için aylık bin 200 dolar para ödemem gerekiyordu. Maddi imkanım buna el vermediğinden akrabalarımın da tavsiyesi üzerine çareyi zehirli yılan eti yemekte buldum." dedi.



"YILAN ETİNİ PİŞİRİP YİYORUM"



Maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi için kullandığı zehirli yılanları, hayvan güden çobanlardan para karşılığında temin ettiğini ifade eden Seyfettin, ''Yılan etinin tedavimde etkili olduğunu görünce her bir yılanı 40-50 dolar karşılığında satın alıyorum. Yılanlar ömrümü bir ay daha uzatıyor. Zehirli yılanları bir hafta boyunca buzlukta beklettikten sonra normal hayvan eti gibi pişirip yiyorum. Böylece vücudumun tüm organları yaklaşık bir ay boyunca iyileşiyor ve kendimi daha iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.



Yılanları satın aldığı köylere 2014 yılının Haziran ayından itibaren terör örgütü DEAŞ'ın saldırı düzenlemesinden dolayı bölgeye gidemediğini dile getiren Kerküklü Türkmen hasta Seyfettin, ''DEAŞ militanlarının Kerkük'ün güneyini ele geçirmesinden sonra köy yolları kapandı ve yılanları temin ettiğim insanları bir süre bulamaz oldum. Söz konusu saldırılarla birlikte yılanların fiyatı da yükseldi. Yılanları düzenli satın alamadığım için sağlığım gittikçe bozuluyor.'' ifadelerini kullandı.



YILAN ETİ RAHİM KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR Mİ?



Kerkük kentindeki Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Nebil Hamdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Rahim kanseri genel olarak 45 - 50'li yaş üzeri kadınlarda sıkça rastlanan bir vakadır. Bunun tıp alanındaki tedavisinde yılan etinin tüketilmesi yer almıyor. Ancak özellikle kırmızı ve işlenmiş etlerin az tüketilmesi kanser riskini de azaltıyor.'' bilgisini paylaştı.



Hamdi, tıpta yılan eti yiyerek kanserle mücadele etme yönteminin olmadığını vurguladı.