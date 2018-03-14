Kanserden korunmak için doğru beslenme ile mümkün

Henüz kesin tedavisi bulunamayan kanser, asrın en tehlikeli hastalıklarının başında gelse de belli gıdaları tüketerek bu hastalığa yakalanma riskini büyük oranda düşürmek mümkün.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 90 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, yetişkinliğe adım attığı yaşlardan itibaren sofrasında yüksek lif içeren gıdalar ile sebze ve meyveye yer veren kadınların meme kanserine yakalanma oranı yüzde 15 daha az.



Yine ABD'de, geçtiğimiz yıl yapılan araştırma, zeytinyağı ve yeşil yapraklı sebzelerin ağırlıklı olarak tüketildiği Akdeniz mutfağına sofrasında yer veren erkeklerin, prostat kanserine yakalandıklarında iyileşme oranlarının diğer gıdaları tüketenlere oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Aynı araştırmada, Akdeniz mutfağı ile beslenenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin diğer gruba oranla yüzde 33 daha az olduğu da belirlendi.



Kahve kolon kanserini önlüyor



Kahvenin de kansere karşı koruyucu etkisi pek çok araştırmayla sabit. 2015'te yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, günde birkaç fincan kahve içenlerin kolon kanserine yakalanma riskleri, içmeyenlere oranla yüzde 42 daha az. Kahve tiryakisi kadınların meme kanserine yakalanma ihtimallerinin, kahve içmeyenlerle karşılaştırıldığında çok daha düşük seviyelerde olduğu da aynı araştırmada yer aldı.



İlle balık ille omega-3



Uzmanlar, kansere karşı bir diğer besinin de doymamış yağlar olduğunda hem fikir. Özellikle somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi soğuk denizlerde yaşayan balıkların 'omega 3' açısından çok zengin olduğu ve kanseri önlemede etkili olduğu belirtiliyor.



Zeytinyağı ve kuruyemiş tüketin



Uzmanlar soğuk deniz balıklarının yanı sıra zeytinyağı ve fındık, ceviz, badem gurubundaki kuru yemişlerin de zengin omega 3 kaynağı olduğunu ve kanseri önlemede son derece yararlı olduğunu ifade ediyor.