Kanser tedavisinde Güney Kore ile iş birliği

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Güney Kore'den Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi arasında törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ'nün eski Senato Salonu'nda imzalanan protokol ile iki üniversite, tiroid kanseri konusunda ortak araştırmalar yapacak, bilgi alışverişinde bulunacak ve karşılıklı öğretim elemanı değişimi gerçekleştirecek.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Protokolü imzalayan Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hang-Seok Chang ise tiroid kanserinin sıklığı en çok artan kanser türü olduğuna işaret ederek, "Pek çok açıdan bu kanser, iki ülke arasında benzerlik göstermektedir. Savaş yıllarına dayanan köklü kardeşlik ilişkilerimizi bir adım öteye taşımak sebebiyle bu konuda ortak çalışmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay da tiroid kanseri konusunda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek üzere planlamalar yaptıklarını anlatarak, "Bununla kalmayıp öğretim elemanlarının bu konudaki eğitimini pekiştirmek ve ortak araştırmalar yapmak üzere karşılıklı değişimini sağlamayı hedefledik. Birlikte sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye baş koyduk." değerlendirmesinde bulundu.