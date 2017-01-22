"Kanlı Ocak" kurbanları anıldı

Iğdır'da, Azerbaycan'ın bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği'nce, 1990 yılında yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.



Türkiye ve Azerbaycan'da şehit düşenler için Kuran-ı Kerim okunup, duaların edildiği programa, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar ile Azerbaycan ve Türkiye'den vatandaşlar katıldı.



Iğdır Valisi Alpman, programda yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1990 Katliamı'nı FETÖ'nün darbe girişiminde yaşattıklarına benzeterek yaşanan olayları hatırlattı.



Darbe girişiminde tankların 1990 Bakü Katliamı'ndaki gibi silahsız vatandaşların üzerine yürüdüğünü anlatan Alpman, "Bakü'de yaklaşık 150 şehit vardı, 15 Temmuz'da da 240'ın üzerinde Türkiye'de şehit oldu. Bu iki olayın ortaklığı var, bizim düşmanlarımız ve bizim bu vatanı bu milletin iradesini korumak için yaptığımız mücadele. İki tarafta da tanklar uçaklar gördük ve iki tarafta da silahsız ama yürekleri olan insanların mücadelesi vardı. Türk Milleti, Azerbaycan Türkü, iki aynı devlet ama tek millet olduğunu bu olaylarda kanıtladı. Biz Türk milleti olarak Bakü'de 20 Ocak'ta yaşanan bu katliam nedeniyle bizim içimiz, yüreğimiz yandı. 15 Temmuz'da da biliyorum ki Azerbaycan'daki Türklerin aynı şekilde Türkiye'de olan bitenler için yüreği yandı." dedi.



Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de 1990 yılının 13 Aralık tarihinde Bakü'ye özel bir birlik getirildiğini hatırlattı.



Bu özel birliğin çoğunun Ermeni asker ve subaylardan oluştuğunu anımsatan Guliyev, "O birlikler rastgele ateş açıp sivil insanlarımızı, halkımızı katlettiler. Katletmekten zevk aldılar, sindirmeye çalıştılar ama başaramadılar. Halkımız ayaklandı, özel birlikler olsa da onlara karşı koydu. Silahın üstüne silahsız gitmeyi de yıllar sonra Türkiye'de yaşadık. O zaman Sovyetler Birliği'nin getirdiği özel birlikti, burada ise kendi askerimizin üniformasını giyinmiş içimizden olan düşmanlarımızdı. 15 Temmuz'u yapanlar milliyetçe, ırkça, dince aynı olsa da düşmanımıza uşaklık yapan, düşmanımızın oyuncağına dönmüş maalesef kendi içimizden olan insanlarımızdı."



Guliyev'in konuşmasının ardından katılımcılara "Kara Ocak" konulu slayt gösterisi izletildi.