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20 Ocak 2017 20:39 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2017 20:52

Kandil'e yönelik hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen harekatta 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'e yönelik hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatı sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.

Etiketler: KandilterörPKK


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