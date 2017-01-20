Kandil'e yönelik hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen harekatta 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatı sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.