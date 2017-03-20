Kanadalı öğretmene 1 milyon dolarlık eğitim ödülü

BAE merkezli "Küresel Eğitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen "Küresel Eğitimci" ödülü, Kanada'nın uzak Eskimo köy okulunda öğretmenlik yapan Maggie MacDonnell'a verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "Küresel Eğitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen ödül, Dubai'de düzenlenen törenle Kanadalı eğitimciye takdim edildi.



Quebec eyaletinin kuzeyinde, ülkenin en uzak ikinci yerleşimi olan Salluite adlı bin 300 nüfuslu Eskimo köyünde öğretmenlik yapan MacDonnell'in zor şartlar altında sürdürdüğü görevinin yanı sıra bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için yürüttüğü gönüllü çalışmalar sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.



Kara yoluyla erişimin olmadığı, yalnızca helikopter veya uçakla ulaşılabilen, kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede altı yıldır görev yapan MacDonnell'ın, öncülük ettiği projelerle bölgedeki insanların özellikle de gençlerin sorunlarına çözümler ürettiği bildirildi.



MacDonnell, kız çocukları için başlattığı "yaşam becerisi" programlarına yöredeki çocukların katılımını beş kat arttırmayı başardı.



Kanadalı eğitimci, aşçılık eğitimi alan kızların yöredeki ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek hazırladığı bir program için Kanada hükümetinden 30 bin dolar fon sağladı. 20 bin dolarlık bir fonla da okul çocuklarının, diğer öğrenciler için sağlıklı yemekler hazırladığı bir başka programı hayata geçiren MacDonnell, yöredeki ana sınıflarıyla yürüttüğü ortak çalışmayla ortaöğretim öğrencisi kızların kreşlerde çalışarak erken çocukluk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi ile tecrübe kazanmasını sağladı.



MacDonnell, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, bölgede çalışmaya başlamadan önce bir Kanada vatandaşı olarak ihmale uğrayan Eskimo halkının yaşadığı sıkıntılardan habersiz olduğunu belirtti. MacDonnell, gençlerin maruz kaldığı mahrumiyet koşullarının onları umutsuzluğa ittiğini, bu nedenle bölgede gençler arasında intihar oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.



Bu kısır döngünün ancak eğitim yoluyla ve gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlayarak aşılabileceğine inandığını vurgulayan

MacDonnell, "Eğitimcilik bana gençlerle irtibat kurmanın, onların gerçekliklerini anlamının ideal bir yolunu sundu. Bu sayede gençlerin hedeflerine ulaşmalarında yardım edebilecek projeler ortaya çıkarabildik." dedi.



UZAYDAN ÖDÜL ANONSU



Dünya çapında eğitimin ve eğitimcilerin itibarını yükseltmeyi amaçlayan ödül için gerçekleştirilen törene Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşit El Maktum'un yanı sıra birçok ünlü davetli de katıldı.



Ödül anonsu için Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarıyla canlı bağlantı yapıldı. Ödülü açıklayan Fransız Astronot Thomas Pesquet, "Bu vesileyle, dünyanın tüm öğretmenlerine uzaydan teşekkür eden ilk insan olmak istiyorum." sözlerine yer verdi.



Dünyanın çeşitli yerlerinden 10 finalist eğitimci arasından ödüle layık görülen MacDonnell'e ödülle birlikte 1 milyon dolar da armağan edilecek.