Kanada'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderiliyor

Anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında üç gün süresince 4 kentte 14 sandıkta kullanılan oyların bulunduğu torbalardan bir bölümü Türkiye'ye yollandı.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 7-9 Nisan tarihlerinde Kanada'da kullanılan oylardan Toronto ve Vancouver'a ait olanlar Türkiye'ye gönderildi.



Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda geçen pazar günü sona eren oy verme işlemi sonrası 4 farklı kilitle korunan güvenli odada tutulan oylar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.



Toronto'da kullanılan 6 bin 590 oyun bulunduğu torbalar, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Candan Çetinkaya, Toronto Başkonsolosluğundan Konsolos Murat Alakuşu ve Konsolos Ebru Demirbaş ile AK Parti Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Emin Erilli ve CHP Kanada Temsilcisi Halil Sivri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) TK18 sefer sayılı Toronto-İstanbul uçağına konuldu. Oylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı gereğince heyette bulunanların yanında taşınıyor.



Vancouver Başkonsolosluğunda kullanılan bin 553 oyun bulunduğu oy torbaları da oluşturulan diplomatik kurye ile bu uçağa yetiştirildi.



Yerel saatle 23.00'te havalanan Toronto-İstanbul uçağındaki heyette bulunan Mehmet Emin Erilli, hareketinden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy torbalarını İstanbul'a kadar yanlarına taşıyacaklarını söyledi.



Erilli, Türkiye'ye ulaştıklarında oy torbalarını İstanbul'da havalimanında kurulan YSK merkezine teslim edeceklerini belirterek, "Ayrıca, Ankara Ticaret Odası salonlarında kurulacak Yurtdışı Oy Sayım Merkezi'nde de oylarımızın açılması ve sayılmasına nezaret edeceğiz." dedi.



Kanada'da referandum için Ottawa Büyükelçiliği ile Montreal Başkonsolosluğunda açılan sandıklarda kullanılan toplam 3 bin 586 oyun bulunduğu torbaların ise bugün THY'nin TK36 sefer sayılı Montreal-İstanbul uçağı ile Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.



Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Kanada genelinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 24 bin 767 Türk vatandaşı için Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver'da 14 sandık kurulmuştu. Bu seçmenlerden 11 bin 729'unun sandık başına gittiği Kanada'da, halk oylamasına katılım yüzde 48 olmuştu. Kanada genelindeki 11 bin 729 oyun 6 bin 590'ı Toronto, 2 bin 811'i Montreal, bin 553'ü Vancouver ve 775'i de Ottawa'daki sandıklarda kullanılmıştı.