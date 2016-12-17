Kanada'da fentanilden ölümler

Kanada'nın British Columbia eyaletinin en büyük kenti Vancouver'da, geçen perşembe gecesi 9 kişinin aşırı dozda fentanil kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet Adli Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, geçen perşembe gecesi 9'u Vancouver kentinde olmak üzere eyalet genelinde 13 kişinin yasa dışı fentanil kullanımı yüzünden yaşamını yitirdiği ifade edildi.



Vancouver Polis Şefi Adam Palmer ve Belediye Başkanı Gregor Robertson ile diğer yetkililer, düzenledikleri ortak basın toplantısında, uyuşturucu bağımlılığında son aylarda öne çıkan fentanil krizi için ciddi yardıma ihtiyaçları olduğunu duyurdu.



Palmer, kentte bir gecede 9 kişinin aşırı dozda fentanilden ölümüne ilişkin, "Bu durum, insanlıktan uzak bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.



Bu durumun korkutucu bir hızla arttığını ve yaşanan krizle baş etmek için ciddi yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Palmer "Bir günde başka bir nedenden ölen 9 kişi olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu krizi çözmek için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var." dedi.



Kentte sadece geçen ay 35 kişinin aşırı dozda fentanilden hayatını kaybettiğini aktaran Palmer, bağımlılar için bir tedavi yöntemine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.



- FENTANİL NEDİR?



İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor.



Sadece Vancouver'da bu yıl şimdiye kadar aşırı dozda fentanil kullanımından 159 kişi hayatını kaybetti.



Polis kayıtlarına göre, British Columbia eyaleti genelinde, Çin'den yasa dışı yollarla getirilen sahte fentanil yüzünden ocak-kasım aylarında 657 kişi öldü.

Kaynak: AA