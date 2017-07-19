Kanada'da camiye çirkin saldırı

Kanada'nın Quebec City kentinde ocak ayında 6 kişinin ibadet ederken öldürüldüğü camiye, tahrif edilmiş Kur'an-ı Kerim ve hakaret dolu bir not bırakıldı.

Kanada’da Quebec City Polis Sözcüsü David Poitras, ocak ayında 6 kişinin ibadet ederken öldürüldüğü camiye yollanan pakette, tahrif edilmiş bir Kur'an-ı Kerim ile çirkin şekilde yazılmış bir not bulunduğunu açıkladı.



Poitras, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların arandığını söyledi.



"BU PAKET SALDIRGAN BİR BELGE"



Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, yaptığı açıklamada, olayı "kabul edilemez ve iğrenç" olarak nitelendirerek, "Bu eylemleri kınamalıyız. Tüm dünyada toplulukların bir arada yaşadıklarını görüyoruz. Bu paket saldırgan bir belge." dedi.



Camiye gönderilen paket, ülke gündeminde uzun süredir konuşulan Müslümanlara ait mezar yeri tartışmalarına da başka bir boyut getirmiş oldu.



"REFERANDUMU ETKİLEMESİN DİYE SUSTUK"



Daha önce de defalarca muhtelif saldırılara maruz kalan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi Başkanı Muhammed Labidi ise "Paket, Saint-Apollinaire kentinde geçen pazar günü mezar alanı olarak talep ettiğimiz arazi için yapılan referandumdan 2 gün önce geldi. Biz, yönetim olarak sonuçları hiçbir şekilde etkilemesin diye referandum bitinceye kadar bekleme kararı aldık. Bu paketin gelişi bir şok, referandum sonuçları ise ayrı bir şoktu." yorumunda bulundu.



MÜSLÜMAN MEZARLIĞI REFERANDUMUNDA "HAYIR" ÇIKMIŞTI



Quebec City İslam Kültür Merkezi, en yakın Müslüman mezarlığının 267 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle Quebec City'e 35 kilometre mesafede yer alan 6 bin 400 kişinin yaşadığı Saint-Apollinaire kentindeki 5,5 dönümlük bir arazi için 215 bin dolar ödeyerek mezar yeri açmak istemişti.



Saint-Apollinaire Belediye Başkanı Bernard Ouellet tarafından da desteklenen proje, arazinin statüsünün değişecek olması nedeniyle Kanada yasaları gereği nisan ayında ilana çıkmıştı.



İlan sonrası kentte organize olan bir grup, haftalarca kapı kapı dolaşarak, halktan projeye karşı çıkmalarını istemişti. Bunun üzerine 16 Temmuz günü referandum yapılmasına karar verilmişti.



Saint-Apollinaire kentinde geçen pazar günü yapılan referanduma, mezar alanı olarak talep edilen arazinin etrafında yaşayan ve yasal olarak oy kullanma hakkına sahip olup kayıt yaptıran 46 kişiden 36'sı katılmış, oylama sonunda Müslümanlara mezar tahsisi talebi, 16 kabul oyuna karşı 19 hayır oyuyla reddedilmişti. Referandumda 1 oy da geçersiz sayılmıştı.