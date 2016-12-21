Kanada UNCCD'ye yeniden katılıyor

Kanada, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine (UNCCD) yeniden katılmak için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurdu.

Kanada Global İşler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Stephen Joseph Harper başbakanlığındaki Muhafazakar Parti iktidarında terk edilen UNCCD'ye yeniden katılım için başvuruda bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, başvuruya ilişkin belgelerin Kanada'nın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Marc-Andre Blanchard tarafından teslim edildiği bildirilerek, erozyonla mücadele, çölleşmenin yavaşlatılması ve kuraklığın etkilerinin azaltılması gibi konularda uluslararası toplumla birlikte çalışılacağı taahhüt edildi.



UNCCD'ye ilk kez 1995'te katılan Kanada, 2014'te resmi olarak sözleşmeden çekildiğini açıklamış ve sözleşmeye taraf olmayan tek BM üyesi ülke olmuştu.

Kaynak: AA