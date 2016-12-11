Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Cerman yönetimindeki 63 EZ 863 plakalı kamyon, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde, Mehmet Gökhan idaresindeki 63 F 0005 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Medine, Çınar, Barış ve Hediye Gökhan ise 112 acil sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Otomobilde sıkışan Mehmet Gökhan'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA