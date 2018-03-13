Kamuya 20 Bin memur alınacak: Başvurular başladı

Kesinleşen 20 bin 239 memur alımı var. Alım ilanına çıkan kurumlar ise şöyle.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549 kişi, Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin kişi, Aile Bakanlığı 155 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin kişi, Gümrük Bakanlığı 40 kişi ve tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel alınacak.

YSK’nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi gibi kadro 2 yıllık, mühendislik gibi kadro da 4 yıllık üniversitese mezunu olmayı gerektiriyor.

Ayrıntılı bilgi ‘ysk.gov.tr’de öğrenilebilir. Polislik için KPSS’den 60, lisans mezununun ise 70 alması gerekiyor. Adaylar 23 Mart’a kadar Polis Akademisi ‘pa.edu.tr’ internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek.



BAŞVURU BAŞLADI

Aile Bakanlığı’nın açık kadroları için başvuru ile ilgili detaylar, ‘aile.gov.tr’ adresinden öğrenilebilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak.

KPSS’den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilir. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Başvurular başladı. İlgilenenler, ‘msb.gov.tr’den başvuru yapabilir.

Gümrük Bakanlığı, 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak.

Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS’den 70 puanı olanlar başvurabilecek. Başvurular ‘gtb.gov.tr’ adresinden yapılacak.

BU AY TAMAM

2500 engelli memur alımı için başvurular başladı. 16 Mart’a kadar sürecek. İlgili kurumların, engelli kadro talebi doğrultusunda, ilkokul ve ortaokul mezunu 329 kişi, lise mezunu 329, önlisans düzeyinde 531 ve lisans mezunu 1100 kişi alınacak. Başvurular, ‘osym.gov.tr’den yapılacak. Alımlar Mart sonuna kadar tamamlanacak.

Kaynak: haber7