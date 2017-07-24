Memur sendikaları zam tekliflerini sundu

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 2018 ve 2019 yılı zam tekliflerini Devlet Personel Başkanlığına sundu.

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşme için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında bulunduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığına sundu.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyona bağlı sendikaların yönetici ve üyeleriyle, Sağlık-Sen Genel Başkanlığından Devlet Personel Başkanlığı önüne yürüdü.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yalçın, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme için 3 alternatifli teklif hazırladıklarını belirtti.



Tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16,60, iki yıllık yüzde 38,52 zam yapılmasını içerdiğini vurgulayan Yalçın, şu bilgileri verdi:



"Birinci alternatifimiz, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'in birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammı içeriyor. İkinci alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü alternatifimiz, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam. 2019'un birinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam."



"KREŞ YARDIMI ÖDENEĞİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"



Kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zam (artı taban aylık ya da ek ödeme zammı), artı refah payı, artı enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdıklarını belirten Yalçın, tekliflerinin gerçekleşmesi halinde 13. derecenin 1. kademesindeki bekar bir çalışan için en düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olacağını kaydetti.



Yalçın, enflasyon farkının altı aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istediklerini ifade ederek, tekliflerinde yer alan diğer maddeleri şöyle sıraladı:



"Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018'de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz. Kamu görevlilerinin yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20'den 100'e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2 lira 5 kuruş olan bir yıllık kıdem aylığının 10 lira 27 kuruşa çıkması yanında, kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 liradan 102 liraya yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 lira) ödenmesini teklif ediyoruz. Eş yardımının 219 liradan 410 liraya, çocuk yardımının 102 liraya yükseltilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 lira olarak ödemesini istiyoruz."



"YEMEKLERDE 'HELAL GIDA SERTİFİKASI' ŞARTI ARANSIN"



"Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında, dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 lira ödensin teklifini toplu sözleşme masasına taşıyacağız." diyen Yalçın, kamu görevlilerine 4 bin 878 lira tutarında evlenme yardımı ödeneğinin verilmesinin de teklifleri arasında olduğunu bildirdi.



Yalçın, daha önceki toplu sözleşme taleplerinde olduğu gibi kılık kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istediklerine dikkati çekerek, "Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında 'Helal Gıda Sertifikası' şartının aranmasını ve kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Açıklamanın ardından, Yalçın ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları, toplu sözleşmeye dair tekliflerini Devlet Personel Başkanlığına sundu.



KAMU-SEN YÜZDE 10+10 İSTEDİ



Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarına 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifini Devlet Personel Başkanlığına sundu.



Konfederasyonun Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak ve beraberindekiler, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için Türkiye Kamu-Sen'in tekliflerini sunmak için Devlet Personel Başkanlığına geldi.



Binanın girişinde tekliflerin içeriğine dair basın mensuplarına açıklamada bulunan Alsancak, 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos Salı günü başlayacağını anımsatarak, şunları ifade etti:



"Konfederasyon ve bağlı sendikalarımızın yetkili kurulları, günler süren çalışmalar sonucunda kamu görevlilerinin ve emeklilerin kronikleşmiş ekonomik sorunları yanında; geçmiş dönem kayıpları, 2015 yılı enflasyon farkı tanımın değiştirilmesi nedeniyle ödenmeyen enflasyon farkı, zorunlu tüketim harcamalarında yaşanan fiyat değişimleri ve son olarak işçilerle imzalanan toplu sözleşmede ortaya çıkan işçi-memur zammı farkını da dikkate alarak 2018 ve 2019 yıllarında uygulanmasını istediği maaş artış teklifini ortaya koydu. Buna göre, Türkiye Kamu-Sen olarak hükümetle yapılacak toplu pazarlıkta; 2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talep ediyoruz."



"ADİL BİR ATAMA SİSTEMİ GETİRİLMELİ"



Alsancak, geçen dönemde imza altına alınmasına rağmen halen uygulanmayan toplu sözleşme hükümlerinin yeni dönemde uygulanmasının da teklifleri arasında olduğuna dikkati çekerek, tekliflerinde yer alan diğer maddeleri şöyle sıraladı:



"Vergi dilimindeki adaletsizliğin giderilerek kamu görevlileri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerekiyor. 4/B'li sözleşmeli ve 4/C'li geçici personel ile vekil gibi adlar altında güvencesiz çalışmaya son verilerek bu kapsamdaki kamu personelinin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesini talep ediyoruz. Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım miktarlarının artırılmasını, ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesini, ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesini, yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesini talep ediyoruz.



Bunlarla birlikte ramazan ve kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesi, kıdem aylığındaki 25 yıllık sınırın kaldırılarak tüm kamu görevlilerine çalıştıkları her kıdem yılı için 20 lira kıdem aylığı ödenmesi, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi gibi birçok konu bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde olmazsa olmazımız olacak."



Açıklamasının ardından, Alsancak ve beraberindekiler, Türkiye Kamu-Sen'in 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için belirlediği teklifleri Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.