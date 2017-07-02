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02 Temmuz 2017 17:47 | Son Güncelleme: 02 Temmuz 2017 17:52

Kamu personeline sıcak hava müjdesi

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kamu personeline sıcak hava müjdesi

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi,  karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Etiketler: personelsıcak hava iznikamu personeli


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