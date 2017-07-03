Diyarbakır'da kamu personeline sıcak hava izni

Diyarbakır'da, sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, yüzde 40 ve üzeri engelliler ile raporlu bazı hastalar yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan son hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklığının yarın yükselmeye devam edileceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi, Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03 Temmuz 2017 tarihli kararı gereğince ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu kullanan ve raporla tevsik edilmek şartıyla kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanların yarın idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.