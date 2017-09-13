Kamu-özel iş birliği yatırımları 'kanatlandı'

Türkiye'de 1986-2017 döneminde kamu-özel sektör iş birliğiyle 58 milyar dolara yaklaşan 217 yatırım gerçekleştirilirken, bunların yüzde 80'inden fazlası 2003'ten itibaren hayata geçirildi.

Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 1986-2001 döneminde kamu-özel ortaklığıyla 67 yatırıma imza atılırken, bunların toplam bedeli 11,4 milyar dolar olarak hesaplandı.



Söz konusu ortaklık kapsamında 2002 yılında herhangi bir yatırım hamlesinin yapılmadığı Türkiye'de, 2003 yılından itibaren önemli bir artış görüldü. Buna göre, 2003-2017 döneminde 150 yatırım gerçekleştirilirken, bunların toplam bedeli 46,4 milyar dolar oldu. Böylece son 32 yıldaki toplam yatırım tutarı 57,8 milyar dolara ulaştı.



ULAŞTIRMA YATIRIMLARI İLK SIRADA



Sektörler açısından değerlendirildiğinde 1986 yılından bu yana en fazla yatırım yapılan alan ulaştırma oldu. Söz konusu dönemde 40 karayolu yatırımına 17 milyar dolar, 18 havaalanı yapımına da 17,6 milyar dolar harcandı.



Ulaştırma yatırımlarını 21 adet ve 11,5 milyar dolar ile sağlık tesisi, 81 adet ve 9,1 milyar dolarla enerji sektörü yatırımları izlerken, 2 endüstriyel tesis yatırımı için 1,4 milyar dolar, 17 yat limanı ve turizm tesisi yatırımı için 1 milyar dolar ödendi.



Son 32 yılda en fazla yatırım yapılan yıl ise 2013 olarak kayıtlara geçti. 2013'te 23,3 milyar dolarlık harcama ve 36 yatırımla tarihi rekor kırıldı.



EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL YİD



Kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen projelerde en çok tercih edilen yatırım modeli yap-işlet-devret (YİD) oldu. Toplam 217 yatırımın 103'ü YİD modeliyle uygulamaya konulurken, bu kapsamdaki yatırımların toplam tutarı yaklaşık 42 milyar dolar olarak hesaplandı.



Bu dönemde yap-kirala-devret modeliyle 11,5 milyar dolarlık 21, işletme hakkı devri modeliyle 10 milyar dolarlık 88, yap-işlet modeliyle 416,8 milyon dolarlık 5 projeye imza atıldı.



Kamu-özel ortaklığıyla 1986 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımların tutar, model ve sektörlere göre dağılımı şöyle:



Yatırım Tutarlarının Yıllara Göre Dağılımı



YIL Toplam (milyon dolar)

2017 3.245

2016 3.342

2015 710

2014 2.787

2013 23.252

2012 2.530

2011 1.862

2010 7.143

2009 141

2008 755

2007 233

2006 27

2005 515

2004 579

2003 63

2001 1.434

2000 41

1999 2.031

1998 2.835

1997 723

1996 889

1995 1.382

1994 16

1993 2.032

1992 17

1987 19

1986 4



Proje Sayılarının Modellere Göre Dağılımı



Model Sayı

Yap-İşlet-Devret 103

İşletme Hakkı Devri 88

Yap-Kirala-Devret 21

Yap-İşlet 5



Proje Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı



Sektör Sayı

Karayolu 40

Havaalanı 18

Yat Limanı ve Turizm Tesisi 17

Demiryolu 1

Kültür ve Turizm Tesisi 1

Gümrük Tesisi 14

Endüstriyel Tesis 2

Sağlık Tesisi 21

Enerji 81

Liman 22