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25 Ağustos 2017 07:37 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2017 07:39

Kamboçya 122 bilişim suçlusunu Çin'e iade etti

Kamboçya'da 2 Ağustos'ta yakalanan 122 bilişim suçlusu Çin'e getirildi.

Kamboçya 122 bilişim suçlusunu Çin'e iade etti

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentindeki Çıngdu Şuangliu Uluslararası Havaalanına iki uçakla getirilen elleri kelepçeli ve yüzleri maskeli suçlulara, ikişer polis eşlik etti.

İki ülke güvenlik güçlerinin yaptıkları iş birliği sonucu Kamboçya'nın Banteay Meanchey eyaletinde yakalanan suçluların cep telefonları, banka kartlar ve bilgisayarlarına el konuldu.

Sıçuan polisinin açıklamasında ise bu yıl Kamboçya ve Endonezya'dan 197 bilişim suçlusunun Çin'e iade edildiği belirtildi.

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