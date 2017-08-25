Kamboçya 122 bilişim suçlusunu Çin'e iade etti

Kamboçya'da 2 Ağustos'ta yakalanan 122 bilişim suçlusu Çin'e getirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentindeki Çıngdu Şuangliu Uluslararası Havaalanına iki uçakla getirilen elleri kelepçeli ve yüzleri maskeli suçlulara, ikişer polis eşlik etti.



İki ülke güvenlik güçlerinin yaptıkları iş birliği sonucu Kamboçya'nın Banteay Meanchey eyaletinde yakalanan suçluların cep telefonları, banka kartlar ve bilgisayarlarına el konuldu.



Sıçuan polisinin açıklamasında ise bu yıl Kamboçya ve Endonezya'dan 197 bilişim suçlusunun Çin'e iade edildiği belirtildi.