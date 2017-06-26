Kaman cevizi kabuğundan kolonya

Kırşehir'in Kaman ilçesinde pastanecilik yapan 2 kardeş, cevizin kabuğu ve yapraklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla kolonya üretiminde kullanıyor.

Pastanelerinde ürettikleri tatlılarda Kaman cevizi kullanan Çakır kardeşler, lezzeti ve ince kabuğuyla bilinen yöresel cevizin kabuğunu ve yapraklarını da değerlendiriyor.



Kardeşlerden Hacı Çakır, marka değeri haline gelen Kaman cevizini farklı şekilde üretime kazandırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.



Mevsiminde topladıkları cevizin kabuğu ve yapraklarını da değerlendirdiklerini ifade eden Çakır, yeşil haldeyken ayırdıkları kabukları ve yaprakları Konya'daki bir firmaya göndererek kolonya ürettirdiklerini aktardı.



Kaman cevizinde bulunan yağın diğer cevizlere oranla daha yoğun olduğunu belirten Hacı Çakır, şunları kaydetti:



"Dünyaca ünlü Kaman cevizimizden daha önce cevizli çikolata üretmiştik. Şimdi de ceviz kolonyası ürettik. Kolonyamız, cevizimizin dış kabuğunun üzerinden iç yağları alınarak yapılıyor ve ortaya çok güzel bir koku çıkıyor. Kolonyanın eli nemlendirme özelliği de bulunuyor. Özellikle yurt dışında bulunan Kamanlı hemşehrilerimizin yoğun talebi var. Cevizli kolonyayı ülkemizin her yerine gönderiyoruz."



