Kalp piline "siber saldırı" iddiası

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin yeni nesil akıllı kalp pillerinin bilgisayar korsanlarının hedefi olabileceği açıklamasının mantık dışı olduğunu söyledi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yayınladığı, sağlık cihazı üreticilerini siber güvenlik açıklarına karşı uyaran kılavuzda, yeni model kalp pilleri ve internet ağı üzerinden çalışan tıbbi cihazların korsanların hedefi olabileceği uyarısına yer verildi.



FDA yetkilisi Suzanne Schwartz’ın, söz konusu kurumun internet sitesinde yayımladığı yazısında ise günümüzde tıbbi cihazların hastanelerde ve hatta hastaların evlerindeki ağ üzerinden internete bağlandığını vurguladı.



Schwartz, bu durumun hasta bakımı açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendirilmesine rağmen, siber güvenlik ihlallerine de yol açabileceğine işaret etti.



Bu tür uyarı ve değerlendirmeleri çok fazla abartılı bulduğunu belirten Prof. Dr. Erdöl, özellikle kalp pilleri için böylesi bir tehlikenin ihmal edilebilecek kadar düşük ve mantık dışı bir ihtimal olduğunu savundu.



Kalp pillerinin ölümcül ritm bozuklukları ve kalp yetmezliği yaşayan hastalara deva olduğunu belirten Erdöl, şunları söyledi:



"Kalp hızının yavaşlamasını engellemek, kalp yetersizliğini tedavi etmek ve kalpteki yüksek ritme bağlı kalbin pompa görevini yapamaması durumunda hastaya elektroşok vererek hayatını kurtarmak amacıyla kullanılan kalp pilleri takıldıktan hemen sonra yaşanılan tüm şikayetleri ortadan kaldırıyor. Hastanın yaşam kalitesini büyük bir oranda artırarak normal hayata dönmesini sağlıyor. Kalp pillerine siber saldırı iddiasının mantıksız ve gereksiz bir korku olduğu kanaatindeyim. FDA’nın uyarısını teorik risk faktörü olarak değerlendiriyorum."



UZAKTAN PROGRAM SEÇENEK DIŞI



Prof. Dr. Erdöl, kalp pilleri için uzaktan programlamanın seçenek dışı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Programlayıcı ve cihazlar arasında iletişim şifreli ve bu işlem için ayrılmış frekanslarda gerçekleştirilir. Cihazların pille iletişime geçmesi için mutlaka bir programlayıcı cihaz ile hastaya birkaç santim mesafeden iletişime açık hale getirilmesi gerekir. Bu da kötü niyetli girişimcilerin hastaya birkaç santime kadar yaklaşmasını hatta fiziksel temas kurmasını zorunlu kılar ki pek olası bir durum değildir. Bugüne kadar kalp pillerinin hacklenerek hastanın ölümüne neden olduğuna dair bir vakaya tanık olmadım. FDA’nın yetkilisinin açıklamasının dünya kamuoyunda bir miktar da çarpıtıldığı düşüncesindeyim. Hastalarımızın kalp pillerini güvenle kullanmalarına mani ciddiye alınabilecek bir risk söz konusu değildir."