Kalp hastalığını tetikleyen gen onarıldı

ABD'de yapılan araştırmada, "hatalı genler" düzeltilerek kalp hastalığına neden olan "mutasyon riski" ortadan kaldırıldı.

ABD'de bilim adamları, özellikle genç sporcuların ani ölümlerine neden olan kalp hastalığını tetikleyen bir geni ilk kez başarıyla onardı.



Temmuz ayı sonunda insan embriyolarını genetik olarak başarıyla ilk kez değiştirdiği açıklanan ABD'li bilim adamlarının araştırma sonucunun detayları, bilim dergisi Nature'de yayınlanan bir makalede yer aldı.



Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi liderliğindeki Amerikalı, Çinli ve Güney Koreli bilim adamları ekibi tarafından yapılan araştırmada, özellikle genç sporcuların ani ölümlerine neden olan bir kalp hastalığını tetikleyen genleri ilk kez başarıyla onardı.



Araştırmayla ilgili makalenin baş yazarlarından Kazakistan doğumlu Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamı Shoukhrat (Şükrat) Mitalipov, insanların genetik modifikasyonuyla ilgili daha kapsamlı, etik ve yasal bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.



"BÜYÜK BİR BULUŞ"



Araştırma komitesinin eş başkanlığını yapan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) kanser araştırmacısı Richard Hynes ise söz konusu çalışmayı, "büyük bir buluş" olarak nitelendirdi.



Hynes, "Geçmişte hep gen düzenlemesi yapılmamalı diyorduk. Çünkü güvenle yapılamıyordu. Bu hala doğru ama, şimdi yakında güvenli bir şekilde yapılabilecek gibi görünüyor. Raporumuzun belirttiği, teknik engellemelerin ortadan kaldırılmasının ardından, göz önüne alınıp, tartışılması gereken toplumsal meseleler olacaktır ve şimdi onun zamanıdır." ifadelerini kullandı.



Gen düzenlenmesinin yapıldığı "CRISPR-Cas9" tekniğinin keşfinde çalışan biyokimyacı Jennifer Doudna da "Bu birazcık, 'insanlar için küçük adım, insanlık için büyük bir sıçrayış' hissi veriyor." değerlendirmesinde bulundu.