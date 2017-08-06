Kalkınma Bakanı Elvan, Konya'da

Bakan Elvan, Konya’nın Taşkent ve Hadim ilçelerini ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya’nın Taşkent ve Hadim ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.



Beraberinde eşi Zeliha Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Konya Valisi Yakup Canbolat ile Taşkent Belediyesi Mihrap Parkı’na gelen Bakan Elvan, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Parka gelen ailelerle selamlaşan, çocuklarla ilgilenen Elvan, ardından ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar ile çay içerek bölgenin sıkıntılarını dinledi.



Yoğunluk nedeniyle arkalarda kalan Yadigar Aras isimli bir vatandaşın, "Ben de Bakan Bey ile tanışmak istiyordum." şeklindeki sitemini duyan Zeliha Elvan, "Gelin, ben sizi tanıştırayım." dedi.



Zeliha Elvan, elinden tutarak yardımcı olduğu vatandaşı eşinin yanına getirdi.



Elvan’la tanıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Aras, kendisini akşam düzenleyecekleri müzik etkinliğine davet etti.



Bakan Elvan, sağlık meslek lisesi öğretmeni olduğunu belirterek köylerinde "Amatör Bağlamacılar Festivali" düzenleyeceklerini aktaran Aras'a, "Önceden haberimiz yoktu, programımız var. Köyünüze selamlarımı iletin." dedi.



Memleketi Ermenek ilçesinden gelini ve torunuyla parka gelen 83 yaşındaki Ahmet Karpuz ile de bir süre sohbet eden Bakan Elvan, daha sonra Hadim ilçesine geçerek, Hazreti Hadimi Türbesi'ni ziyaret etti.



Türbede yapılan duanın ardından, beraberindeki heyetle ilçe merkezinde bir çay bahçesinde vatandaşlarla buluşan Elvan, kendisine iletilen talepleri dinledi. Elvan, bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.