Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.



"Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi, sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler." diyen Kalın, "PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi?" şeklinde konuştu.



Kalın, Almanya'da Merkel ile Schulz'un televizyon kanallarında yayınlanan siyasi düellosu ile ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık ve yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor."