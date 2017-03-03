Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kültür Şurasında konuştu.



"Geçtiğimiz 14 yılda kültür alanında çok önemli işler de yapıldı." diyen Erdoğan, "Mesela doğrudan bakanlığa bağlı müze sayısı 93'ten 198'e, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 7,4 milyondan 17,3 milyona çıktı. Destek verilen özel tiyatro sayısı 59'dan 216'ya, sinemaya verilen destek miktarı da 6 milyon dolardan 176 milyon dolara yükseldi. Ülkemizdeki sinema seyircisi sayısı 23,5 milyondan 58 milyonun üzerine çıkarken, özellikle yerli filmler 31 milyon seyirciyle tarihimizin en yüksek seyirci potansiyeline ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ KÜLTÜREL SIĞLAŞMA"



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Kültür faaliyetleri adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürel sığlaşmadır. Hiçbir derinliği ve kalıcılığı olmayan, günlük üretilip günlük tüketilen işlerle bir kültür ve medeniyet inşa edilemez. Kalıcı ve uzun vadeli işlere yoğunlaşmak zorundayız. Özellikle gençlerimizi bir ustanın, bir üstadın dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü öğrenmeye teşvik etmeliyiz. Benim siyasetteki tecrübem bunu gösteriyor."



"Milli kültür şuuruna ihtiyacımız bulunuyor. Unutmayınız siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla olunabilir ama kültür iktidarı için çok daha farklı bir birikime, emeğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri dökmeye ihtiyacımız var." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine karşı yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel dille yeniden keşfetmeli, yeniden inşa etmeliyiz. Bir kültür ürününün formunun yerli ve milli olması, onun manasının ve mesajının evrensel olmasına asla engel değildir." ifadelerini kullandı.