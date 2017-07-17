Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan tutuklandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kastamonuspor 1966'nın kalecisi Oğuzhan Bahadır'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi.



Mahkemece, Bahadır ile 3 zanlı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.