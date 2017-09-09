Kalbine çivi saplandı, 10 dakikayla hayata tutundu

Gaziantep'te atölyede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen ve kalbine çivi saplanan genç, sağlık ekibinin zamanında müdahalesi ve bir saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

İslahiye ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Bayram Bayır, evinin çevresinde arkadaşlarından temin ettiği havalı çivi tabancasıyla çerçeve yapmak istedi.



Bu sırada dengesini kaybederek düşen Bayır'ın kalbine elindeki aletten çıkan çivi saplandı. Yaralanan Bayır, ailesi tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bayır, ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Bayır, servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Göğsüne saplanan 5 santimetrelik çivinin yaklaşık bir santimetresi kalbine giren Bayır'ın sağlığına kavuşmasında personelin çabası da etkili oldu.



"ESKİSİ KADAR İYİYİM"



Bayram Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin yakınlarında atölye bulunduğunu hatırlatarak çerçeve yapmak için işyerinden izin aldığını söyledi.



Bu sırada dengesini kaybedince elindeki havalı çivi tabancasıyla birlikte yere düştüğünü ve çivinin göğsüne saplandığını ifade eden Bayır, "Sol göğsüme saplanmıştı. İslahiye Devlet Hastanesine gittiğimde çivinin kalbime saplandığını öğrendim. Bu sırada beni Gaziantep'e sevk ettiler:" dedi.



Sevkinin çok hızlı gerçekleştiğini ve kendisini ameliyata alacak doktorların çok hızlı müdahale ettiğini anlatan Bayır, "Ameliyata girerken riskli bir ameliyat olacağı söylendi. İster istemez korktum. Ama doktorların anında doğru müdahalesiyle kurtuldum. Bugünlere çok şükür. Kendimi eskisi kadar iyi hissediyorum." diye konuştu.



EN FAZLA 10 DAKİKA



Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Müslüm Polat, bayram tatilinde olduğu dönemde telefonla arandığını ve İslahiye'deki vakadan bu şekilde haberdar olduğunu söyledi.



Hastayı Gaziantep'e sevk ederken sık sık ambulanstaki sağlık personeliyle temas halinde olduklarını anlatan Polat, şöyle konuştu:



"Çivi kalbin sağ yüzüne yaklaşık bir santimetre uzunluğunda girmişti. Geldiğinde zaten kanaması vardı. Hasta gelir gelmez ameliyata aldık ve kana müdahale ettikten sonra çiviyi çıkardık. Bu tip acil durumlarda koordinasyon çok önemli. Çok iyi koordinasyon sağlandı. Zaten hasta bize geldiğinde tüm bilgilere sahiptik. Bize gelir gelmez ameliyata aldık. Buradaki en önemli şey koordinasyonun sağlanmasıydı. Eğer koordinasyonda bir aksaklık olsa, en fazla 10 dakika daha gecikmiş olsa hastanın kurtulması mucize olurdu. Koordinasyondan kastım da şu, hasta buraya geldiğinde tüm bilgiler bizde mevcuttu."