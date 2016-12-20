Kasıtlı olarak kalabalığın içine daldı

Alman polisi, şoförün tırı kalabalığın üzerine kasten sürdüğü şüphesiyle soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir tırın Noel pazarına girerek en az 12 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından başlatılan soruşturmada, terör saldırısı şüphesi ağırlık kazanıyor.



Berlin polisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Soruşturmayı yürüten uzmanlarımız, tırın Breitscheitplatz Meydanı’nda kalabalığın üzerine kasıtlı olarak sürüldüğünden hareket ediyor.” ifadesini kullandı.



Muhtemel terör saldırısı ile ilgili soruşturmanın son derece hassas bir şekilde sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, olayın aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek her türlü ipucunun polisle paylaşılması istendi.



Federal Başsavcılıkın da inceleme başlattığı olayla ilgili ilk bulguların, öğle saatlerinde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



Berlin'in turistik merkezlerinden Kurfuerstendamm'daki Noel pazarına pazartesi akşam saatlerinde giren Polonya plakalı tır büyük paniğe yol açmış, tırı kullanan kişi olay yerinden yaya olarak kaçmıştı.



Aracın içinde Polonya uyruklu bir kişinin ölü bulunduğunu doğrulayan Alman polisi, tırın Polonya’daki bir inşaattan çalındığından şüphelenildiğini duyurmuştu.



Berlin’deki tarihi Yıkık Kilise’nin bulunduğu Breitscheitplatz Meydanı’ndaki Noel pazarında yaşanan olayın ardından, buraya yakın bir caddede gözaltına alınan şüpheli bir kişinin polisteki sorgusu halen devam ediyor.



Berlin polis sözcüsü Thomas Neuendorf, gözaltındaki kişinin tırı kullanan şahıs olduğunu sanıldığını belirtirken, şüphelinin uyruğu hakkında bilgi vermedi.



Alman Welt gazetesi, gözaltındaki kişinin Almanya’ya mülteci olarak gelmiş Pakistan uyruklu bir kişi olduğunu iddia ederken, Tagesspiegel gazetesi, bu şüphelinin birkaç adi suçtan sabıka kaydının bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA