Kahveyi "josslatarak" içiyorlar

Dünyanın önemli kahve üreticilerinden olan ülkede yarım asırdan fazladır halk, köz atarak tükettikleri "kopi joss" kahvesinin baş ağrısı ve mide şişkinliğine iyi geldiğine inanıyor.

Endonezyalılar, "kopi joss" adı verilen kahveyi içine köz atarak tükettiklerinde bazı sağlık sorunlarına da derman olacağını düşünüyor.



Endonezyanın Orta Java bölgesindeki Yogyakarta kentine özgü kopi joss kahvesi, bardak içinde şeker, sıcak su ve kahvenin karıştırılmasından sonra içine köz atılarak yapılıyor.



Yokyakarta'da kafe ve restoranlarda sık sık rastlanılan ve yarım asırdan fazladır tüketilen bu kahve, servis şekliyle de dikkati çekiyor.



Kahvenin ülke genelinde de tüketimi yaygın. Özellikle akşamları yol kenarlarındaki seyyar lokantalarda soluklanan Endonezyalılar, yemek sonrası sohbet ederken günün yorgunluğunu da kopi joss içerek atıyor.



Yerel dilde kahve anlamına gelen "kopi" sözcüğüyle sıcak közün kahveyle buluşmasından çıkan "joss" sesinin birleşimi, kahvenin "kopi joss" olarak adlandırılmasına sebep oluyor.



İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ OLDUĞUNA İNANILIYOR



Seyyar satıcı Mas Wulandari de kopi joss satanlar arasında yer alıyor. Başkent Cakarta'da yol kenarında açtığı seyyar lokantasında geleneksel kahveyi müşterilerine ikram eden Wulandari, "Endonezya halkı akşamları yemek sonrası sohbet arasında çay ve kahve içmeyi seviyor. Farklı bir sunumu olmasıyla diğer kahvelere nazaran kopi joss, müşterilerim tarafından çoğunlukla tercih ediliyor. Bu kahve, baş ağrısı ve mide şişkinliğine de iyi geliyor." dedi.



Halk arasında közün, kahvedeki kafeini emerek vücuda girişini engellediği, sindirim sistemini hızlandırdığı ve karbondioksitle birleşerek antibiyotik görevi gördüğü inanışı hakim.



Bir fincan kopi jossun fiyatı ise satıldığı yere göre 30 centle yarım dolar arasında değişiyor.



Kahve üretiminde dünya genelinde ilk sıralarda yer alan ve 18'inci yüzyılda kahve tarımına başlayan Endonezya, iklimiyle de elverişli bir konuma sahip.



Kendine has Catimor kahve çekirdeğini bulunduran ülkede, anavatanı Endonezya olan misk kedisinin, yedikten sonra dışkıladığı kahve çekirdeklerinden elde edilen Luwak kahvesi de dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.