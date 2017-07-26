Kahve içmeden geçiş yok

Refahiye-Erzincan karayolunda son günlerde trafik kazalarının artması üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, "Hayata 5 dakika mola" projesi uygulanmaya başlandı.

Erzincan'da, şehirlerarası yollardaki trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik duyarlılığının artırılmasını amaçlayan "Hayata 5 dakika mola" projesi kapsamında polislerce durdurulan sürücülere çay, kahve ikramında bulunuldu.



Proje kapsamında Refahiye ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, ehliyet ruhsat kontrolleri sonrası trafik polislerince kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



Bu süreçte mola vermeleri sağlanan sürücülere çay ve kahve ikramı yapılarak yola daha dinç devam etmeleri sağlandı.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da projeye destek amacıyla söz konusu uygulama noktasında sürücülere uyarılarda bulundu.



Vali Arslantaş, "Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Yolların kralı olmaz kuralı olur' sözünü hatırlatarak 'Hayata 5 dakika mola' ismi ile adlandırdığımız projemizi burada uyguluyoruz." dedi.



Batı illerinden doğu illerine giden sürücülerin yorgunluğunun Erzincan bölgesinde arttığının ve dikkatlerinin dağıldığının tespit edildiğini anlatan Arslantaş, son bir ayda kentteki uluslararası karayolunda meydana gelen trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 128 kişinin ise yaralandığını söyledi.