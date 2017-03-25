Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 E 8148 plakalı otomobil ile 46 KS 016 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi.



Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.