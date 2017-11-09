Kahramanmaraş'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden 2015'te Irak'ın Şengal bölgesinde ölen bir teröristin cenazesinin başında yayınlanan örgüt propagandasının yapıldığı videoya ilişkin çalışma başlattı.



Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videoda slogan atan kişilerin eşkalini belirleyerek, düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.



Bu kişilerin bulunduğu adreslerde yapılara aramada, örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve bunlarla yapılmış promosyon saatleri ile çeşitli belgeler ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.