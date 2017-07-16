Kahraman Halisdemir şehit düştüğü yerde ve saatte anıldı

FETÖ'nün darbe girişimine katılan generali öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında anısını yaşatmak için şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, vurulduğu saatte düzenlenen törenle anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katılan generali öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında anısını yaşatmak için şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, şehit edildiği saatte düzenlenen törenle anıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kahraman şehidin eşi Hatice Halisdemir ile bordo bereliler katıldı.



Bakan Işık, törene katılmak için Kahramankazan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığına geldi. Karargah binasına gelişinde Korgeneral Aksakallı tarafından karşılanan Işık, komutanlık özel defterini de imzaladı.



Daha sonra Halisdemir'in darbeciler tarafından şehit edildiği saat 02.18'de karargah önünde anma töreni düzenlendi. Tören, Ömer Halisdemir’in şehit düştüğü yerde kanının özel olarak muhafaza edildiği alanda yapılan heykeli önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Milli Savunma Bakanı Işık, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Halisdemir'in sadece doğduğu topraklara değil aynı zamanda 80 milyonun kalbine defnedildiğini söyledi.



"Gururluyuz. Çünkü bu topraklarda canını hiçe sayarak milletin ve devletin selameti için cepheye koşturan fedakar kahramanların asla bitmeyeceğini biliyoruz." diyen Işık, kahramanların bitmediğini, bundan sonra da bitmeyeceğini belirtti.



"Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez" sözünü hatırlatan Fikri Işık, "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde, o uğursuz gecenin de yine böyle bir cephe olduğunu görüyoruz. Sinsice planlanmış bu organize kötülük hareketi, Allah'a şükürler olsun ki sabaha çıkamayarak, milletin ve devletin çelikten iradesine çarparak un ufak olmuştur." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi teslim almak üzere harekete geçenlerin Ömer Halisdemir gibi kahramanların varlığını hesap edemediğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:



"Haince harekete geçirdikleri bu alçak darbe ve işgal girişimi, milletin iradesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ezici çoğunluğunu oluşturan her rütbeden binlerce askerin kahramanca direnişiyle püskürtülmüştür ve tarihe 'Türk milletinin 15 Temmuz destanı' olarak kaydedilmiştir. Kahraman ordumuzun şerefli mensupları bir avuç alçak cuntacıya, içlerine sızmış bir grup üniformalı teröriste meydanı bırakmamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz milletinden ve şanlı tarihinden aldığı güçle bundan sonra da bedeli ne olursa olsun yine varlık sebebi olan milleti, devleti ve demokrasisi için çalışmaya devam edecektir. Aziz Türk milletinin meydanları tutarak ve canlarını feda ederek geçit vermediği 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin diğer görünmez kahramanlarının, darbeci alçakların karşısına dikilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olduğuna hiç şüphe yok."



Konuşmasının ardından Işık, şehidin eşi Hatice Halisdemir ve Korgeneral Aksakallı, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Fikri Işık ve beraberindekiler anıtın yanında kurulan ve şehit Halisdemir anısında yaptırılan hayrattan su içti.



KARARGÂH BİNASINA ADI VERİLDİ



Şehit Astsubay Halisdemir'in adı Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahının olduğu binaya da verildi. Karargah binasının önündeki anıtta ise Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerdeki kanı muhafaza edildi. Anıtla şehit Halisdemir'de kendisinde vücut bulan, tarih boyunca hür yaşamış ve hür yaşayacak olan, hür türlü ihanet ve kalleşliğe dur diyen kahraman Türk milleti sembolleştirildi.



Heykelde, Halisdemir'in sol elini kaldırması, Türk milletinin darbecilere ve bütün ihanetlere geçit vermeyeceğini, silah tutan sağ el ise buna tevessül edenlerin cezasız kalmayacağını simgeliyor.



Anıtın arkasındaki rölyefte ise Türk milletinin tarih boyunca bayraklaşan liderlerinden Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Ulubatlı Hasan, Çanakkale, Kurtuluş savaşları ile terörle mücadele kahramanları, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı Meclis yer aldı. Anıtın arkasında ise Özel Kuvvetler Komutanlığının temel prensiplerinden olan, "Durum ve şartlar ne olursa olsun, teslim olmak ve esarete düşmek düşünülemez, şehadet esastır" ifadeleri yer aldı.



"HEPİMİZİN ASLAN KAHRAMANI..."



Anıtta ayrıca, "Bu anıt 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğine kast eden, milletinin istikbalini ele geçirmeye çalışan darbeci hainlerin elebaşını, Özel Kuvvetler Komutanının, 'Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum, Tuğgeneral Semi̇h Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür' emri gereği, şehadet uğruna, vatanı ve milleti adına, tereddüt etmeksizin gözünü kırpmadan vurarak ülkemizi uçurumun kenarından alıp kaderini değiştiren, kutsal sancağımızı yere düşürmeyen, canını hiçe sayarak bedenini hainlere siper edip mübarek şehit kanının muhafaza edildiği bu yerde şehadete ulaşarak bayraklaşan, aziz milletinin bekçisi ataları gibi destan yazan, bordo bereli, asil milletimin fedaisi, vatanımın güzel evladı, şehitlerimizin cennet arkadaşı, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, komutanından aldığı emre mutlak itaatinin, çelikleşmiş iradesi ve cesaretinin, yeminine olan bağlılığı ve sadakatinin, vatan sevgisi ve görev aşkının, mertliği ve yiğitliğinin, ecdadından aldığı kudretin yüceliğini göstermek, onu ve yarattığı ölümsüz ruha olan inancımızı, bu vatanın evlatlarına olan umudumuzu nesiller boyu anlatmak ve sonsuza dek yaşatmak için dikilmiştir. Hepimizin aslan kahramanı, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun." ifadeleri yer alıyor.