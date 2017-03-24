Kahraman güvenlik güçlerimiz itinayla çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "(Terörle mücadele) Kahraman güvenlik güçlerimiz itinayla çalışıyorlar, büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar."dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörle mücadele edemeyeceklerinin zannedildiğini ancak kahraman güvenlik güçlerinin itinayla çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, "Etrafımızda herkes oyun kurmaya çalışıyor. Belki 11 bin dolar kişi başı milli gelirle bu coğrafyada oyun kurmayabiliriz ama biz bu coğrafyada içinde olmadığımız bir oyunu ne kurdururuz ne de müsaade ederiz." dedi.



Diyarbakır'da bir otelde muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit ailelerine hitap eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korucu politikasıyla ilgili önemli adımlar attıklarını söyledi.



Soylu, 45-50 ve 50-55 yaşlarındaki korucuların isteğe bağlı olarak emekli edildiğini hatırlattı. Emekliye ayrılanların yerine yakınlarının değerlendirmeler sonucu eğitime tabi tutulup güvenlik korucusu olarak istihdam edildiğini dile getiren Soylu, güvenlik koruculuğu sistemini bir kardeşlik sistemi projesi olarak nitelendirdiklerini anlattı.



"DÜNYANIN EN GÜVENLİ ENERJİ GEÇİŞ GÜZERGAHI TÜRKİYE"



Türkiye'nin çok önemli projeler yaptığını ve bunların sekteye uğramaması için girişimlerde bulunulduğunu vurgulayan Soylu, devam etti:



"Biz üçüncü havalimanını niçin inşa etmek istiyoruz? 300 yıllık gerileme hikayemizi sona erdirebilmek, bu medeniyeti yeniden inşa edebilmek, geleceğe yeniden aktarabilmek içindir. Allah, Müslümanların bayraktarlığını yapan bu Anadolu coğrafyasına yardımcı olsun, adaletin bayraktarlığını yapan bu ülkeye yardımcı olsun. Biz 21'inci asra iyi başladık. İlk hamlemiz Batı ve Doğu arasındaki İpek Yolu'nu, modern İpek Yolu haline getirmektir. Onun için bölünmüş yollar yapıldı. Onun için üçüncü boğaz köprüsünde ilk kez Asya ile Avrupa'yı buluşturan demiryolu yapıyoruz. Rahmetli Menderes köyleri ve şehirleri birbirine bağladı. Rahmetli Özal da şehirleri birbirine bağladı. Recep Tayyip Erdoğan da şehirleri bölünmüş yollarla birbirine bağladı. Bu bir millet aklıdır, bu bir stratejidir."



Soylu, Türkiye'nin önemli enerji geçiş güzergahlarında yer aldığına değindi.



Hem Irak'ın kuzeyinden petrolün hem de TANAP Projesi'nin Türkiye üzerinden geçeceği anlaşılınca adeta kıyametin koptuğunu kaydeden Soylu, Türkiye'nin dünyanın en güvenli enerji geçiş güzergahı olduğunu ifade etti.



Avrupa büyüyecekse enerji ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden karşılayacağını bildiren Soylu, "İki enerji çanağının arasındayız; birisi Ortadoğu enerji çanağı, ötekisi Hazar enerji çanağı. İkisinin de geçebileceği tek güvenli nokta var; bu Türkiye'dir, başka ülke yok. Onun için bazen Gezi olaylarıyla bazen PKK terör örgütüyle bazen DEAŞ bazen FETÖ denilen o musibet yapıyla bu toprağı zayıflatmaya, bizim açımızdan yönetilemez, onlar açısından yönetilebilir bir hale getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.



"TERÖRİSTE KARŞI ACIMASIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dikkati çekti.



Henüz 13-14 yaşında bir kızı annesinin sevgisine en çok muhtaç olduğu dönemde dağa kaçıran ve ona ahlaksızca davranan, bir terörist haline getirmeye çalışanlara karşı herkesin sorumlu olduğuna değinen Soylu, "Bizim yapmamız gereken o 13-14 yaşındaki çocukları hedefleri ve idealleriyle buluşturabilmektir. Ondan bir doktor, hemşire, öğretmen, polis ve ondan bu ülkeye bir mühendis çıkarabilmektir." yorumunu yaptı.



Soylu, sadece teröristle değil terörizmle de mücadele ettiklerini dile getirdi.



Teröriste karşı acımasız olmaya devam edeceklerini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiç kimse bundan başkasını beklemesin. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatı, hükümetimizin kararlılığı çok nettir. Bizim bu yoldan dönüşümüz yoktur. Hem demokrasi hem hukukun üstünlüğü, her insanı bir alem gören bir anlayışla ekonomik ve sosyal politikalar uyguluyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimiz itinayla çalışıyorlar, büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. 15 Temmuz'dan sonra refleksimiz düşer zannettiler, mücadele edemeyiz zannettiler. Etrafımızda herkes oyun kurmaya çalışıyor. Belki 11 bin dolar kişi başı milli gelirle bu coğrafyada oyun kurmayabiliriz ama biz bu coğrafyada içinde olmadığımız bir oyunu ne kurdururuz ne de müsaade ederiz. Herkes bunu böyle bilsin."