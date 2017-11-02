Kahraman "Boralar" 5 aylık görevin ardından çiçekle karşılandı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilinde geçici görevle bulunan Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu "Boralar", Tokat'a gelişlerinde çiçekle karşılandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilinde geçici görevle bulunan Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu "Boralar", Tokat'a gelişlerinde çiçekle karşılandı.



Doğubeyazıt ilçesinde haziran ayından bu yana geçici görevle bulunan Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'nda (JÖH) görevli komandoları taşıyan askeri uçak Tokat Havaalanı'na indi.



Boraları havaalanında Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan ve eşi Gülşen Arıkan karşıladı.



Tokat JÖH Tabur Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Ahmet Akdağ'a çiçek veren Arıkan, bütün komandolarla tek tek tokalaştı.



Arıkan ayrıca, Akdağ'ı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.



