"Kağıttan gemiler" ile özgürlük istediler

Gazzeli kadınlar İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukaya dikkati çekmek amacıyla denize kağıttan gemiler bıraktı.

Filistin Kadın ve Kalkınma Araştırmaları Derneği'nin "Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle düzenlediği etkinliğe katılan onlarca kadın, üzerilerinde "Gazze kadınlarını kurtarın" ve "Onurlu yaşam istiyoruz" yazılı kağıt gemileri denize saldı.



Etkinliğe katılan kadınlardan Nadiye Ebu Nahl, "Bugün, mahrum bırakıldıklarımızı temsilen bu kağıt gemileri denize bırakmaya geldik." dedi.



Uluslararası kuruluşları Gazze halkının özgür bir yaşama kavuşabilmesi ve ablukanın kaldırılması için İsrail’e baskı uygulamaya çağıran Ebu Nahl, "Dünyadaki diğer kadınlar gibi onurlu bir yaşam istiyoruz. Ablukaya ve kadın haklarının heder edilmesine hayır." ifadelerini kullandı.