Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı başladı

Gürcistan'da Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla başkenti Tiflis yakın Vaziani askeri üssünde başladı.

Gürcistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üçlü tatbikatın, Vaziani'de 4. Mekanize Tugay Atış Poligonu'nda başladığı bildirildi.



Açıklamada, tatbikat sırasında üç ülke özel kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımının, özel harekat yeteneklerinin ve iletişimin geliştirilmesi yönünde talimatları yerine getireceği belirtildi.



Tatbikatta, Direkt Görev Harekatı, Özel Keşif Harekatı, Helikopter Eğitimi, Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi, Uzman Nişancı Eğitimi konularında ortak eğitimler yapılacak.



Genelkurmay Başkanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana her yıl düzenlenen tatbikatın, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, ayrıca birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlendiği vurgulanmıştı.



Türkiye tatbikata bir özel kuvvet timi, bir uzman nişancı, iki genel maksat helikopteri ve bir nakliye uçağıyla katılıyor.



Basına kapalı tatbikat ,14 Haziran'a kadar devam edecek.