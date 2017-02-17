Başı balkon korkuluklarına sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, balkonda oynarken kafası demir korkuluklara sıkıştıran 14 aylık bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, balkonda oynarken kafası demir korkuluklara sıkıştıran 14 aylık bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Sokak'taki bir apartmanının 5'inci katında yaşayan Serpil ve Yalçın Coşkun çiftinin 14 aylık bebekleri Doğa Coşkun, balkonda oynadığı esnada başını demir korkuluklara sıkıştırdı.



Kendi imkanlarıyla bebeklerini sıkıştığı yerden kurtaramayan Coşkun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, balkonun demir korkuluklarını keserek Doğa bebeği sıkıştığı yerden kurtardı.



Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen bebeğin, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edilerek ailesine teslim edildi.