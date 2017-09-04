Kadirov'dan Rusya'ya beklenmedik çıkış

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Arakanlı Müslümanların katledilmesi olaylarının ardından Putin'in Myanmar yönetimini desteklemesi halinde Rusya ile beraber olmayacağını açıkladı.

Çeçen lider Ramzan Kadirov’un, ''Eğer Rusya Myanmar yönetimini destekler tutum takınırsa bu durumda ben Rusya ile beraber olmam'' demesi dikkat çekti.



PUTİN'E YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU



Kadirov, gösteride, en yakın müttefiklerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektubu okudu, ''Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin! Kafkaslar bölgesi Müslümanları olarak size Rusya ulusunun önder ve lideri olarak hitap ederek, Myanmar'daki Müslüman katliamını durdurmanızı talep ediyoruz. Sizden dünyadaki ağırlık ve otoritenizi kullanarak bu vahşete dur demenizi istiyoruz'' dedi.



''TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPTI''



Instagram hesabında yayınlanan çekimde Türkiye’den de söz eden Kadirov, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar yönetimini Arakan Müslümanları katliamı nedeniyle kınama konuşması yaptığını biliyorum. Türkiye’nin Myanmar’a komşu ülkelerden kaçan Müslümanlara kucak açması çağrısında da bulundu. Türkiye elinden geleni yaptı, ancak duruma etki edemediği ortada. Biz Çeçenistan olarak nasıl yardım edebileceğimizi yerinde belirlemek için Türkiye üzerinden heyetler gönderdik. Elimizden gelen yardımı biz de vermeye hazırız'' ifadelerini kullandı.