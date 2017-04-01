Kadir Toptaş'tan Kurbağalıdere'nin ıslahı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kurbağalıdere'de temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kurbağalıdere, 370 milyon yatırımla bu yaz orada denize girebilecek hale gelecek." dedi.

Kasımpaşa Meydanı'nda düzenlenen Beyoğlu İlçesi'ne Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Topbaş'ın çocukları ve 6 torununun katılımıyla gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı yatırımları anlatan Topbaş, İstanbul'un geçmişte yaşanan susuzluk sorununu çözdüklerini söyledi. İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Topbaş, İstanbul'da artık su sorununun yaşanmadığını vurguladı.



Kurbağalıdere'de temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Topbaş, "Kurbağalıdere, 370 milyon yatırımla bu yaz orada denize girebilecek hale gelecek. Onlar kirletti biz temizledik. Plajları yeniden açtık. Havası temiz ve su problemi olmayan bir İstanbul ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

"UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NÜ DENİZİN ALTINA ALIYORUZ"



Kadir Topbaş, Beyoğlu’nda yapılan yatırımlar toplamının 2 milyar 600 milyon lira olduğunu söyledi. Çocukluğunda Haliç'te buradan Eyüp Sultan'a sandalla gittiklerini anlatan Topbaş, şunları kaydetti:



"Maalesef balıkların yok olduğu gibi kirlenmiş bir Haliç'i Sayın Cumhurbaşkanımız tertemiz hale getirdi. Biz de İstanbul Boğazı'ndan Baltalimanı'ndan tünel açarak Haliç'e su getirdik. Günde 265 bin metreküp temiz su giriyor Haliç'e. Akıntının çok daha iyi olması için Unkapanı Köprüsü'nü denizin altına alıyoruz. Unkapanı Köprüsü dubalı köprü olmayacak. İhale aşamasına geldik, teklifler alınıyor. Buradan karşıya araçların direk geçişleri sağlanacak. Şu anda devam eden çok önemli projelerden birii Karaköy'den itibaren Koç Müzesi'ne kadar deniz üzerinden yürüme yolu yapıyoruz. 10 metre genişliğinde denizin üzerinde yüzer yol. 2 metresi bisiklet yolu 8 metresi yaya yolu. Fatih Sultan Mehmet Han heykelini koyuyoruz, denizin içerisine. Denizden şahlanmış bir heykel. Karaköy limanında gelen turistler yürüyerek geldikleri zaman Fatih’in heykelini burada görsünler, fotoğraf çeksinler."



Koç Müzesi'ne kadar geldikten sonra orada ekolojik köprü yaptıklarını belirten Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çayır çimen güller içerisinden yürüyerek karşıya geçeceksiniz. Oradan yürüyeceksin Feshane'nin önünden iki tane ada var Haliç'te o adaların arasından Leonardo Köprüsü'yle karşıya geçeceksiniz. Leonardo da Vinci'nin, Kanuni döneminde ufak bir çizim yapmış, onu geliştirdik ve yapacağız. Oradan karşıya geçip Haliç'in sonuna kadar yürüyüş bandı oluşacak. Haliç'in diğer tarafından Eminönü'nden Fatih, Eyüp Sultan ve Gaziosmanpaşa tarafından devam eden tramvay yapacağız. İhalesini yaptık, şu anda imalatı inşaatı başladı. Yanında bisiklet yolu olacak. Küçükköy'e kadar gidecek bir iş."

KABATAŞ MEYDANI



Kabataş Meydanı'nın müthiş bir meydan olacağını dile getiren Topbaş, şunları söyledi:



"Finiküler oraya gelecek. Mahmutbey'den, Beşiktaş'tan gelen metro oraya gelecek. O metroyu Kabataş'tan sonra Salıpazarı'na Karaköy'e hatta Şişhane'nin altına kadar getireceğiz. Oradan bir yürüme tüneliyle Şişhane metrosuna bağlanacak. Aynı zamanda Kabataş'a gittiğiniz zaman isterseniz denizin altından yürüyerek Üsküdar'a geçeceksiniz. Daha nice işler. O meydanın altında ufak bir çarşısı, müzesi bin araçlık otoparkı ve Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gelen tur otobüsleri onun altına park edecekler. Dışarıda hiç araba ve otobüs görmeyeceğiz. Modern iskelelerle her tarafa deniz ulaşımı sağlanacak. Bunların hepsini gerçekleşecek, inşaatları başlamış işlerden bahsediyorum."



İncirli'den, E-5 altından gelen metro projesine değinen Topbaş, "Örnektepe, Perpa o istikametten devam eden metrodan bahsediyorum. Gayrettepe'den sonra Kadıköy'e geçecek. Kasımpaşa'nın Beyoğlu’nun her tarafından metrolarla bağlantıları geliştiriyoruz." dedi.



Topbaş, Haliç Tersanesi'ne, Dünyanın en büyük bilim teknoloji ve inovasyon müzesi yapacaklarını söyledi. Taksim meydan düzenlemesinin büyük ölçüde tamamlandığını da ifade eden Topbaş, cami inşaatının devam ettiğini belirtti.



