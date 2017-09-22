Kadir Topbaş'tan Twitter'da Erdoğan mesajı

Kadir Topbaş, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Topbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.

Görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında, "3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.



​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın açıklamaları şöyle:



"Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ'A VE AK PARTİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"



3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular'a teşekkür ediyorum.



Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız'a ve AK Partim'e şükranlarımı sunuyorum.



Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum.



Göreve başladığımda "Hayatım İstanbul" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum.



Her zaman dualarımda olan İstanbullular'ın dualarında olabilmek ümidiyle…



Allah'a emanet olun."