Kadir Topbaş'tan damadıyla ilgili açıklama

İBB Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "İlk günden itibaren suçu olanların cezasını çekmeleri gerektiğini söyledim. Suçu olana bir ayrıcalık yapılamaz. Yargı önünde herkes hesap vermeli. Hesabını veren kişiler de yargının verdiği kararlara da uymalı. Ben bu konudaki hassasiyetimi ilk günden itibaren Peygamber Efendimizin, 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' dediği anlayışıyla hareket ettiğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Asla kişisel tavırlarımı ön plana çıkarmadım. Tabii ki etkilendim. Tabii ki üzüntülerimiz var. Hak edip etmediğimizi düşündüğümüz birtakım tezviratlar var. Ama bunlarla ilgili bir tavır koymak bize yakışmaz. Bu doğru olmaz diye düşündüm. İnanıyorum ki bunlar da geçecek. Bulunduğum konum itibariyle çok konuşmak da istemiyorum. Esasında bu FETÖ hareketinin bir başka hamleleridir. İleride tarih bunları yazacak. Burada olan gizli akıl bütün argümanlarını devreye sokuyor. Arzuları, beni hedefe koydular, 'Sayın başkan görevini bıraksın, çekilsin, gitsin artık diye. Ben İstanbullulardan üçüncü kez yetkiyi aldım. Bu yetkiyi 3 dönemdir kullanmaktayım. Bu yetkiyi İstanbulluların dışında başka kimse benden alamaz"dedi.