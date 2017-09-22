Kadir Topbaş istifa etti!

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Topbaş 'partimi bırakmıyorum' dedi.

İşte Topbaş'ın açıklamalarından satır başları;



Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. İstanbul gibi emanet bir şehre müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Görevi devralırken 'emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz' dedim. Görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Bu göreve hep emanet olarak baktım.



Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Hata yapmamaya özen gösterdik. Hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. İhanet edenler asla affedilemez.



Partimin her kademesiyle bir gönül bağı ile hizmet etmeye çalıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığını denedi ama İstanbullular izin vermedi. 2010'da manipülasyonlara rağmen İstanbul bize güvendi. Güzel hizmetler bırakarak hayırla yad edilmek amacımız oldu. Borçlu bir belediye bırakmıyorum.



İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bugün itibariyle Belediye Başkanlığı görevimdem istifa ettim. Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez. Tüm İstanbullulardan müsaade istiyorum. Bana gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz, hiç kimseye kırgın değilim. Partimin üyesiyim. Söylentilere fırsat vermek istemem.