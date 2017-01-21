Kadir Güntepe birçok kez "kaymakamlar imamı" ile görüşmüş

Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü belirlendi.

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü tespit edildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma genişletilerek devam ediyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü ortaya çıktı.



Kadir Güntepe ve eşi Z. Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.